В больнице скончался еще один самарец, употреблявший "Мистер Сидр"

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи, сообщили радио Sputnik в региональном Минздраве.
"По последней информации, семеро погибших, 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", — сказала собеседница.
Еще об одном летальном случае в результате употребления суррогатного сидра сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", — написала Пинчук в Telegram-канале.
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