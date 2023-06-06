В больнице скончался еще один самарец, употреблявший "Мистер Сидр"

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до семи, сообщили радио Sputnik в региональном Минздраве.

"По последней информации, семеро погибших, 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", — сказала собеседница.

Еще об одном летальном случае в результате употребления суррогатного сидра сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии", — написала Пинчук в Telegram-канале.