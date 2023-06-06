В Пензенской области двое подростков отравились самарским сидром

В Пензе двое несовершеннолетних и 18-летняя девушка оказались в больнице после употребления напитка "Мистер Сидр", произведенного в Самарской области, сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, 3 июня в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления.

Также 2 июня 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга жительница Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в торговой точке указанной выше сети города Пензы. Впоследствии девушки были госпитализированы в больницу с признаками отравления.

По факту происшедшего правоохранители возбудили уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

"Сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки. Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя, и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Самарской области от отравления контрафактным алкоголем погибли семь человек, 13 находятся на лечении. Наибольшее число отравившихся — в Ульяновской области. Известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Нижегородской области — двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии — один погиб и еще один госпитализирован. Один случай отравления зафиксирован в Чувашии.

По результатам 14 экспертиз в сидре, которой был произведен в пос. Винтай Красноглинского района Самары, были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.