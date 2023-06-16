"Реавиз" учит, лечит и занимается наукой 30 лет

В 2023-м году Медицинский университет "Реавиз" откроет двери для абитуриентов в 30-й раз. Приемная комиссия начнет работу 20 июня. Стать выпускником престижного вуза — значит пройти глубокую системную научно-практическую подготовку, получить диплом государственного образца и привнести в российское здравоохранение молодую энергию и знания.

С 1993 года диплом врача и провизора в Медицинском университете "Реавиз" получили более 9000 тысяч специалистов. В структуру университета входят лечебный, стоматологический, фармацевтический, медико-социальный факультеты, факультет последипломного образования, 39 кафедр, собственные клиники и сеть аптек, Академия стоматологии, филиалы в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге.

Общественное и государственное признание вуза подтверждается его высокими рейтингами. Международный рейтинг "Три миссии университета" в 2022 году определил первое место среди негосударственных вузов, 15-е -среди медицинских вузов России и третье — среди самарских университетов. В рейтинге "RAEX" в 2023 году "Реавиз" вошел в топ-100 лучших вузов России.

Сегодня в вузе работает около 1500 сотрудников, из них 619 преподавателей, из которых 77% имеют ученые степени и звания, 28% — доктора наук, также академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, десять заслуженных врачей РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, шесть почетных работников высшего профессионального образования РФ, отличник народного просвещения РФ, пятнадцать отличников здравоохранения РФ.

Высокий научный потенциал вуза во многом определяют четыре научно-исследовательских института: Первый НИИ геронтологии и реабилитации ветеранов войн, НИИ лазерной медицины, НИИ атеросклероза и дислипидемий, НИИ морфологии неклеточных тканей живых систем.

Университет является издателем двух научных журналов, которые входят в Перечень ВАК РФ: "Вестник медицинского института "Реавиз" и "Морфологические ведомости".

Не удивительно, что желающих учиться здесь много. К тому же, начиная с 20 июня текущего года, будущие студенты смогут подать заявку на получение гранта на обучение. Конкурс грантов уже стал традиционным, а победа в нем дает возможность учиться бесплатно или с большой скидкой. Для участия в конкурсе абитуриент должен быть выпускником школы РФ, набрать от 190 баллов по ЕГЭ и подать документы. Поступить можно и по результатам вступительных испытаний. В 2023-м году вузу выделили 26 бюджетных мест из федерального бюджета. Существует и программа лояльности для различных групп абитуриентов. "Реавиз" идет навстречу тем, кто учится на "отлично" и "хорошо", и тем, кому трудно.

В 2023-м году получил лицензию и открылся Самарский медицинский колледж "Реавиз", который ждет абитуриентов на базе 9 и 11 классов обучения. Так развивается система непрерывного обучения.

Собственные университетские клиники позволяют вести лечебный, учебный и научный процессы в неразрывном единстве и взаимной преемственности. Отделения клиник оснащены самым современным оборудованием, на базе клиник открываются новые специализированные центры, где ученые университета вносят свой достойный вклад в здравоохранение региона и страны.

Клиники "Реавиза" включены в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Самарской области за счет средств обязательного медицинского страхования. Их взаимодействие с системой здравоохранения области в период пандемии доказало целесообразность использования ресурсов частных медицинских организаций для решения задач, стоящих перед государственным здравоохранением, и наметило дальнейшие пути интеграции.

Активную деятельность ведет центр медицинской реабилитации Многопрофильной клиники Медицинского университета "Реавиз". Пациентам предлагают услуги по медицинской реабилитации после травм и травматологических операций по программе ОМС. В клинике реализуются второй и третий этапы реабилитационных программ. Созданы комфортные условия пребывания в стационаре, а при амбулаторном лечении подбирается удобный график посещения процедур. Программа реабилитации составляется индивидуально для каждого пациента с учетом анамнеза заболевания, диагноза и статуса.

В апреле этого года рентгенологическое отделение многопрофильной клиники Медицинского университета "Реавиз" пополнилось новым магнитно-резонансным томографом последнего поколения. Аппарат-МРТ торжественно открыли ректор Медицинского университета "Реавиз" доктор медицинских наук, профессор Инга Прохоренко, первый проректор по учебно-воспитательной работе, кандидат юридических наук, доцент Николай Фроловский, а также проректор по лечебной работе, врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент Вардгес Бадеян.

"Появление аппарата МРТ — колоссальный шаг вперед в развитии высокотехнологичной помощи в нашей клинике, в нашем университете. Это будет полезно как для практической медицины, так и для образования и науки", — поздравила коллег с запуском магнитно-резонансного томографа Инга Прохоренко.

Новое оборудование позволяет сканировать большие площади и предназначена для пациентов с большим весом и клаустрофобией. Специалисты могут одновременно проводить сканирование нескольких областей. И, пожалуй, один из основных плюсов — это отсутствие лучевой нагрузки. Это открывает широкий спектр обследований в области спортивной медицины, у пациентов с неврологическими заболеваниями, с рассеянным склерозом, эпидсиндромом. В планах обследование детей под наркозом.

"Появление МРТ в многопрофильной клинике "Реавиз" позволит сократить очередь на исследование по системе ОМС. Мы один из центров, который будет обеспечивать самарцев высокотехнологической помощью. Мы готовы взять определенную нагрузку для обеспечения жителей губернии, в том числе, и по полису обязательного медицинского страхования. У нас есть для этого все необходимые возможности, — рассказал Вардгес Бадеян.

В многопрофильной клинике функционирует полноценное рентгенологическое отделение. В его составе все методы тяжелой диагностики: аппараты МРТ, КТ, КЛКТ, рентген-оборудование.

В преддверии Дня медицинского работника коллектив "Реавиз" поздравил медицинских работников Самарской области и коллег из других регионов с профессиональным праздником.