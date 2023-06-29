Тольяттинский теннисист стал чемпионом России по спорту глухих

В Тольятти прошел чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине "теннис". В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из 10 субъектов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Теннисисты разыграли медали в индивидуальном, парном и смешанном разрядах. Безоговорочным лидером соревнований стал тольяттинец Владислав Абрамов, завоевавший три медали.
В рамках чемпионата России Владислав выиграл золотую медаль в парном разряде. Он выступил в дуэте с москвичом Дмитрием Долженковым. Второе золото тольяттинец завоевал смешанном парном разряде, выступая со спортсменкой из Краснодарского края Полиной Смирновой. Серебряную награду Абрамов взял в одиночном разряде. В решающем поединке он уступил Дмитрию Долженкову.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...