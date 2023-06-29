Тольяттинский теннисист стал чемпионом России по спорту глухих

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В Тольятти прошел чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине "теннис". В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из 10 субъектов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.