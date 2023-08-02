Воспитанники самарских военно-патриотических объединений участвуют в окружном этапе юнармейских сборов "Гвардеец"

Во вторник, 1 августа, в Пензе состоялось открытие юнармейских военно-патриотических сборов "Гвардеец" Приволжского федерального округа. Мероприятие посетили полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, а также приглашенные Герои Российской Федерации - Олег Лобунец и Александр Янклович.

Базой "Гвардейца" стал пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева Минобороны России.

В этом году в сборах участвуют 320 юношей - учеников 9-10 классов из 14 регионов Приволжского федерального округа, Запорожской области и Донецкой народной республики. Команды юных гвардейцев - учащиеся кадетских классов, корпусов и школ-интернатов, воспитанники военно-патриотических молодежных объединений, дети военнослужащих.

От Самарской области в сборах участвуют 20 воспитанников военно-патриотических объединений региона. Ребята прошли отбор конкурсной комиссии при участии специалистов министерства образования и науки региона, военного комиссариата Самарской области, аппарата главного федерального инспектора и Центра военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Самарском Дворце детского и юношеского творчества.

"Окружной общественный проект "Гвардеец" завоевал настоящую популярность у ребят - школьников старших классов. Сегодня юнармейские военно-патриотические сборы "Гвардеец" служат центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах и правоохранительных ведомствах. В целом у нас через сборы "Гвардеец" прошло свыше пяти тысяч человек. Большая работа с ребятами проводится в муниципалитетах и регионах округа. Сюда приезжают лучшие. Эта работа очень важна, особенно в настоящее время", - сказал на открытии сборов Игорь Комаров.

Ребята из всех 37 муниципалитетов Самарской области приняли участие в региональном этапе сборов "Гвардеец". В результате отборочных мероприятий в команду для участия в окружной смене вошли воспитанники военно-патриотических объединений Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Жигулевска, а также Волжского, Красноармейского, Пестравского, Нефтегорского, Алексеевского, Борского, Большечерниговского районов.

Система патриотического воспитания молодежи в Самарской области признана одной из лучших в Приволжском федеральном округе. Во многом этому способствует развитая инфраструктура патриотического воспитания и образования, разработанная при участии губернатора Дмитрия Азарова на основе инициатив, озвученных молодежью и жителями региона: на базе Окружного дома офицеров создан патриотический кластер, который объединил все ведущие патриотические организации региона. Здесь располагаются региональное отделение ЮНАРМИИ, "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", Поисковое движение России, региональный Центр поиска пропавших людей, Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ, Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары". В школах региона проводятся классные часы, уроки Мужества и беседы на тему "Моя страна", а также реализуются всероссийские акции.

По всему региону работают муниципальные штабы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, цель которой - всесторонняя поддержка участников специальной военной операции, а также членов их семей. Охвачены вниманием и многие другие аспекты патриотического воспитания. Но главная цель, по словам главы Самарской области, такой всесторонней работы - привить "любовь и уважение к великой истории страны и любовь к Родине".

С 1 по 17 августа в Пензе в рамках юнармейских военно-патриотических сборов "Гвардеец" подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. Также примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Помимо основной программы сборов, юнармейцы из Запорожской области и Донецкой народной республики посетят Мордовию. Уже в ближайшие выходные они смогут поучаствовать в церемонии открытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саранске.

Отдельное направление сборов - военно-патриотическое воспитание, в рамках которого пройдут уроки Мужества и встречи с Героями России, ветеранами и военнослужащими.

Одна из таких встреч состоялась после торжественной церемонии открытия "Гвардейца". Ребята из Запорожской области и Донецкой народной республики задали гостям свои вопросы. В ходе общения Игорь Комаров по просьбе Святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла передал ребятам его слова о том, что мы все время молимся за тех, кто в зоне СВО отстаивает будущее нашей страны.

Напомним, военно-патриотические сборы "Гвардеец" проводятся в Пензенской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента России совместно с Министерством обороны России. С 2022 года полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым решено постоянно проводить проект "Гвардеец" в Пензенской области.