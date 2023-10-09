В Самаре сборная команда России по регби сыграет с "Русскими Барбарианс"

21 октября в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" впервые состоится регбийный матч. На поле одного из самых современных спортивных объектов страны выйдут сборная России по регби и "Русские Барбарианс" - сборная легионеров чемпионата страны по регби. Товарищеская игра состоится в рамках фестиваля "Большое регби на Волге", который пройдет в столице губернии с 20 по 21 октября.

Матчи между сборной России и "Русскими Барбарианс" стали уже традиционными, замещая вынужденные паузы в календаре международных соревнований. Игры с сильнейшими представителями зарубежного регби позволяют реально оценить уровень молодых российских спортсменов. такие встречи - отличное зрелище для болельщиков. Они всегда проходят ярко и эмоционально.

Билеты на товарищеский матч уже в свободном доступе. Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт samara.rugby.ru и оформить заявку. Также на сайте возможно приобрести билеты на места повышенной комфортности.

"Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Президентом страны перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. В рамках решения государственных задач одно из важных направлений нашей работы - расширение интереса к здоровому образу жизни. Товарищеский матч не только привлечет внимание болельщиков, но и придаст новый импульс развитию регби в нашем регионе", - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Сборная команда России по регби является трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и двукратным участником Кубка мира. Команду возглавляет самый титулованный тренер в истории российского регби Александр Первухин. Во главе красноярского "Енисея-СТМ" он многократно становился чемпионом страны и обладателем Кубка России.

После отстранения национальной команды от участия в международных турнирах Федерацией регби России был взят курс на омоложение команды. Сегодня в состав национальной сборной входят спортсмены не старше 25-ти лет и лишь несколько опытных исполнителей.

"Русские Барбарианс" - традиционное мировое название регбийной команды, состоящей из легионеров. В состав "варваров" входят игроки из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии. Главным тренером сборной назначен наставник казанской "Стрелы" ДжейПи Нил. В конце сентября текущего года южноафриканец выиграл свой первый трофей в составе татарстанского клуба, завоевав Кубок России.