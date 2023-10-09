В Самаре сборная команда России по регби сыграет с "Русскими Барбарианс"

21 октября в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" впервые состоится регбийный матч. На поле одного из самых современных спортивных объектов страны выйдут сборная России по регби и "Русские Барбарианс" - сборная легионеров чемпионата страны по регби. Товарищеская игра состоится в рамках фестиваля "Большое регби на Волге", который пройдет в столице губернии с 20 по 21 октября.
Матчи между сборной России и "Русскими Барбарианс" стали уже традиционными, замещая вынужденные паузы в календаре международных соревнований. Игры с сильнейшими представителями зарубежного регби позволяют реально оценить уровень молодых российских спортсменов. такие встречи - отличное зрелище для болельщиков. Они всегда проходят ярко и эмоционально.
Билеты на товарищеский матч уже в свободном доступе. Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт samara.rugby.ru и оформить заявку. Также на сайте возможно приобрести билеты на места повышенной комфортности.
"Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Президентом страны перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. В рамках решения государственных задач одно из важных направлений нашей работы - расширение интереса к здоровому образу жизни. Товарищеский матч не только привлечет внимание болельщиков, но и придаст новый импульс развитию регби в нашем регионе", - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Сборная команда России по регби является трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и двукратным участником Кубка мира. Команду возглавляет самый титулованный тренер в истории российского регби Александр Первухин. Во главе красноярского "Енисея-СТМ" он многократно становился чемпионом страны и обладателем Кубка России.
После отстранения национальной команды от участия в международных турнирах Федерацией регби России был взят курс на омоложение команды. Сегодня в состав национальной сборной входят спортсмены не старше 25-ти лет и лишь несколько опытных исполнителей.
"Русские Барбарианс" - традиционное мировое название регбийной команды, состоящей из легионеров. В состав "варваров" входят игроки из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии. Главным тренером сборной назначен наставник казанской "Стрелы" ДжейПи Нил. В конце сентября текущего года южноафриканец выиграл свой первый трофей в составе татарстанского клуба, завоевав Кубок России.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...