В Самарской области третий год реализуется проект "Инклюзивный спорт для всех"

Третий год на территории Самарской области реализуется проект "Инклюзивный спорт для всех". За это время в регионе участниками проекта стали около 1,5 тысяч юнифайд-спортсменов и 18 школ, на базе которых проводятся спортивные тренировки.

"Инклюзивный спорт для всех" - это всероссийский проект Специальной олимпиады России, реализуемый при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект способствует развитию в России инклюзии и социализации людей с особенностями интеллектуального развития, обучение специалистов для этой работы.

В настоящее время он охватывает 15 регионов России: республики Дагестан, Татарстан, Карелия и Башкортостан, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский край, Ивановская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ростовская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург.

Главная задача проекта - помощь людям с особенностями развития в социализации через спорт. Юнифайд-тренировки - это особые спортивные занятия, где вместе с атлетами с особенностями развития тренируются и обычные люди.

"Занятия спортом для детей с особенностями интеллектуального развития важны не только потому, что это источник физической активности. Это еще и возможность адаптироваться к жизни вне стен интерната, учиться общаться, развиваться физически, психически и интеллектуально. Совместные занятия с "обычными" сверстниками помогают детям с ОВЗ быстрее социализироваться, они учатся у своих ровесников, наблюдая за их действиями, общаясь с ними во время тренировки и взаимодействия в игре. Я считаю, что развитие инклюзивного спорта в стране - это нужное и важное дело, а участие в проекте "Инклюзивный спорт для всех" позволяет участникам проекта взаимодействовать друг с другом, совершать поездки и участвовать в соревнованиях за пределами школы, города и даже области, расширять свой кругозор, социализироваться и быть на равных всем участникам проекта" - говорит тренер по юнифайд-баскетболу Евгений Крутоус из Самары.

Проведенное исследование показало, что спорт - это главная дополнительная активность в жизни особенных детей, которая положительно влияет на развитие особенного ребенка. Благодаря занятиям инклюзивным спортом по программе Специальной Олимпиады у особенных атлетов улучшается физическое и психоэмоциональное состояние, повышается самооценка, улучшается коммуникабельность, расширяется круг интересов и общения, в том числе с окружающими их в повседневной жизни нормотипичными детьми, а также взрослыми людьми.

"Два года назад я отвела ребенка заниматься спортом по программе "Инклюзивный спорт для всех". До этого у него были сложности с занятием физкультурой на уроках: он часто отказывался выполнять упражнения, стоял в стороне, закрывал уши. Через время все изменилось: учитель сказал, что ребенок стал вести себя спокойно и терпеливо выполнять упражнения. После старта занятий по программе он стал намного охотнее идти на контакт и с детьми, и со взрослыми. Я, как мама, очень довольна результатами своего ребенка" - сказала мама ребенка с особенностями развития из школы-интерната № 115 для обучающихся с ОВЗ г. о.Самара.

В Самарской области серьезное внимание уделяется развитию спорта для людей с ОВЗ. По информации председателя реготделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, председателя регионального отделения Самарской общественной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада в Самарской области" Елены Маркеловой, всего в Самарской области более 33 тысяч инвалидов занимаются физкультурой и адаптивными видами спорта.

По ее словам, с поддержкой губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства с каждым годом все больше людей с ограничениями здоровья, в том числе детей и молодежи, удается привлечь к занятиям и создать для них условия.

Скоро на несколько дней Самарская область станет центром инклюзивного спорта. В Тольятти с 22 по 26 октября этого года пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. Соревноваться будут особые атлеты от 8 лет и старше.

Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны. Самарскую область будут представлять 80 спортсменов.

Состязания пройдут на лучших спортивных площадка города - в Легкоатлетическом манеже и в СК "Олимп".

Торжественная церемония открытия состязаний запланирована на 17.00 23 октября в Легкоатлетическом манеже Тольятти.