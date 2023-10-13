Волейбольная "Нова" открыла новый сезон Суперлиги с поражения

11 октября в Самаре противостоянием "Новы" и московского "Динамо" стартовал 33-й по счету мужской чемпионат России по волейболу. Встреча завершилась победой гостей — 0:3 (16:25, 17:25, 23:25).
В нынешнем чемпионате принимают участие 15 клубов из России, а также белорусский "Шахтер". На предварительном этапе команды сыграют в два круга по разъездному календарю.
Каждый клуб проведет с октября по март по 30 матчей.
Четыре сильнейших клуба по итогам регулярки напрямую выйдут в ¼ финала, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, станут участниками квалификационных матчей за выход в четвертьфинал. Весной состоится плей-офф: четвертьфиналы — до двух побед, полуфиналы — до трех побед, а финал — до трех побед.
Следующий матч команда Олега Согрина проведет 21 октября в УК "МТЛ Арена". Соперником "Новы" станет "Зенит" из Северной столицы. Начало встречи в 18:00.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...