Волейбольная "Нова" открыла новый сезон Суперлиги с поражения

11 октября в Самаре противостоянием "Новы" и московского "Динамо" стартовал 33-й по счету мужской чемпионат России по волейболу. Встреча завершилась победой гостей — 0:3 (16:25, 17:25, 23:25).

В нынешнем чемпионате принимают участие 15 клубов из России, а также белорусский "Шахтер". На предварительном этапе команды сыграют в два круга по разъездному календарю.

Каждый клуб проведет с октября по март по 30 матчей.

Четыре сильнейших клуба по итогам регулярки напрямую выйдут в ¼ финала, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, станут участниками квалификационных матчей за выход в четвертьфинал. Весной состоится плей-офф: четвертьфиналы — до двух побед, полуфиналы — до трех побед, а финал — до трех побед.

Следующий матч команда Олега Согрина проведет 21 октября в УК "МТЛ Арена". Соперником "Новы" станет "Зенит" из Северной столицы. Начало встречи в 18:00.