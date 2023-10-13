Советы родителям: медицинский психолог рассказала о сохранении психического здоровья ребенка

Что может вызвать у ребенка эмоциональное напряжение? Как помочь ему эмоционально отдохнуть? Что такое техника активного слушания? Об этом рассказывает медицинский психолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Олеся Иванова.
"Влияние на психическое здоровье ребенка от рождения и до подросткового возраста оказывают множество социальных, психологических и биологических факторов.
Определяющим фактором на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения. Именно качество эмоционального взаимодействия родителя с ребенком определяет его психическое здоровье.
В детском саду отсутствие мамы и новые социальные связи, в школе - конкурентная среда и ускоренный темп жизни - могут вызвать эмоциональное напряжение у ребенка. Задача родителей дома - восстановить баланс, дать возможность ребенку эмоционально отдохнуть.
Общайтесь с ребенком - задавайте вопросы, обсуждайте проблемы, слушайте и пытайтесь понять его. Находите время для совместных мероприятий - настольные игры, прогулки, занятия спортом всей семьей.
Выделяйте положительные качества ребенка и хвалите его за достижения. В общении с ребенком применяйте техники активного слушания.
Если у ребенка эмоциональная проблема, то его следует активно выслушать, дать ему понять, что вы знаете о его переживании.
Техника активного слушания: родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов.
Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается.
Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, "Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен". Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение".
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ужас