Положительный репродуктивный выбор: врач - о помощи молодоженам и беременным женщинам

Какие возможности бесплатной диагностики репродуктивного здоровья есть у молодоженов?

Что делать, если беременность наступила, когда ее не планировали?

Рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

"К беременности необходимо готовиться минимум за 3 месяца.

Для женщин это:

ультразвуковое исследование органов малого таза

исключение инфекций

проверка гормонального фона

итоговая консультация гинеколога

прием фолиевой кислоты для профилактики врожденных пороков развития центральной нервной системы будущего ребенка.

Для мужчин — спермограмма и исключение инфекций.

Сегодня вступающим в брак в ЗАГСе вручается Сертификат на диагностику репродуктивного здоровья. По нему молодожены могут пройти комплекс обследований. Сертификат действует 6 месяцев. И мы призываем не откладывать визит в свою поликлинику.

При наступлении желанной беременности до 12 недель нужно обратиться в женскую консультацию по месту прикрепления полиса ОМС и встать на учет. В этом случае вероятность благополучного течения беременности повышается.

Что делать, если беременность наступила, когда ее не планировали и в жизненные планы она не вписывается?

Главное, не нужно торопиться принимать фатальное для себя решение. Сходите к своему гинекологу, обследуйтесь, поговорите с ним.

В Самарской области благодаря национальному проекту "Демография" предусмотрены много различных видов помощи для женщин, сделавших положительный репродуктивный выбор — принявших решение оставить незапланированную беременность. О поддержке подробно расскажет Ваш врач.

Кроме того, каждая беременная женщина может получить бесплатную помощь психолога и сопровождение в течение всей беременности.

В Самаре работает Центр помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Если у пары не случается задуманной беременности, репродуктологи с большим успехом помогут достичь желанного результата. Число попыток ЭКО за счет средств ОМС на данный момент не ограничено.

В нашем регионе результативность лечения бесплодных пар одна из лучших в стране. Около 10 тысяч деток рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с государственной поддержкой".