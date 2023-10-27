Положительный репродуктивный выбор: врач - о помощи молодоженам и беременным женщинам

Какие возможности бесплатной диагностики репродуктивного здоровья есть у молодоженов?
Что делать, если беременность наступила, когда ее не планировали?
Рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:
"К беременности необходимо готовиться минимум за 3 месяца.
Для женщин это:
ультразвуковое исследование органов малого таза
исключение инфекций
проверка гормонального фона
итоговая консультация гинеколога
прием фолиевой кислоты для профилактики врожденных пороков развития центральной нервной системы будущего ребенка.
Для мужчин — спермограмма и исключение инфекций.
Сегодня вступающим в брак в ЗАГСе вручается Сертификат на диагностику репродуктивного здоровья. По нему молодожены могут пройти комплекс обследований. Сертификат действует 6 месяцев. И мы призываем не откладывать визит в свою поликлинику.
При наступлении желанной беременности до 12 недель нужно обратиться в женскую консультацию по месту прикрепления полиса ОМС и встать на учет. В этом случае вероятность благополучного течения беременности повышается.
Что делать, если беременность наступила, когда ее не планировали и в жизненные планы она не вписывается?
Главное, не нужно торопиться принимать фатальное для себя решение. Сходите к своему гинекологу, обследуйтесь, поговорите с ним.
В Самарской области благодаря национальному проекту "Демография" предусмотрены много различных видов помощи для женщин, сделавших положительный репродуктивный выбор — принявших решение оставить незапланированную беременность. О поддержке подробно расскажет Ваш врач.
Кроме того, каждая беременная женщина может получить бесплатную помощь психолога и сопровождение в течение всей беременности.
В Самаре работает Центр помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Если у пары не случается задуманной беременности, репродуктологи с большим успехом помогут достичь желанного результата. Число попыток ЭКО за счет средств ОМС на данный момент не ограничено.
В нашем регионе результативность лечения бесплодных пар одна из лучших в стране. Около 10 тысяч деток рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с государственной поддержкой".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас