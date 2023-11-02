Радость материнства: медицинский психолог — о роли душевного комфорта в период беременности

Медицинский психолог Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Владимир Кривенцов рассказал, почему важно сохранять ментальное здоровье в период вынашивания ребенка.
"Будущая мама с первых месяцев беременности в полной мере ощущает изменения, как в себе самой, так и в своей жизни. Они могут быть как положительные — радость материнства, так и отрицательные — страхи и тревоги за будущее малыша и за свое будущее. Страхи и тревоги можно разделить на обоснованные, когда течение беременности осложнено объективными факторами здоровья будущей мамы, и необоснованные, когда течение беременности осложнено повышенной тревожностью за будущее. Событие еще не наступило, а беременная женщина уже за него переживает".
Владимир Кривенцов пояснил, что в период беременности женщина уже находится в состоянии повышенной эмоциональности, ей сложно самой контролировать ситуацию.
"Задача специалистов и окружения — помочь ей сформировать образ "Позитивного материнства". Необходимо донести до женщины, что рождение ребенка — это шаг в большой счастливой жизни. И главное, чтоб мама наполняла этот период не тревогами, а уверенностью и позитивными мыслями. Если в период беременности женщина испытывает стресс и тревоги, то ей стоит обратиться к медицинскому психологу или психотерапевту, работающему по данному профилю. Заботиться о душевном комфорте и психическом здоровье необходимо своевременно", - заключил эксперт.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас