Радость материнства: медицинский психолог — о роли душевного комфорта в период беременности

Медицинский психолог Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Владимир Кривенцов рассказал, почему важно сохранять ментальное здоровье в период вынашивания ребенка.

"Будущая мама с первых месяцев беременности в полной мере ощущает изменения, как в себе самой, так и в своей жизни. Они могут быть как положительные — радость материнства, так и отрицательные — страхи и тревоги за будущее малыша и за свое будущее. Страхи и тревоги можно разделить на обоснованные, когда течение беременности осложнено объективными факторами здоровья будущей мамы, и необоснованные, когда течение беременности осложнено повышенной тревожностью за будущее. Событие еще не наступило, а беременная женщина уже за него переживает".

Владимир Кривенцов пояснил, что в период беременности женщина уже находится в состоянии повышенной эмоциональности, ей сложно самой контролировать ситуацию.

"Задача специалистов и окружения — помочь ей сформировать образ "Позитивного материнства". Необходимо донести до женщины, что рождение ребенка — это шаг в большой счастливой жизни. И главное, чтоб мама наполняла этот период не тревогами, а уверенностью и позитивными мыслями. Если в период беременности женщина испытывает стресс и тревоги, то ей стоит обратиться к медицинскому психологу или психотерапевту, работающему по данному профилю. Заботиться о душевном комфорте и психическом здоровье необходимо своевременно", - заключил эксперт.