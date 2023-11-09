Губернатор Дмитрий Азаров 9 ноября представляет Самарскую область на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В четверг, 9 ноября, в городе Костанай (Казахстан) проходит XIX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстан. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В рамках форума глава региона принимает участие в пленарном заседании, которое проводят президенты двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран. Тема мероприятия в этом году — "Сельское хозяйство — основа сильной экономики". В работе форума принимает участие более 500 человек — это представители ряда субъектов Российской Федерации и областей Казахстана.
Центральное событие форума — пленарное заседание. В режиме ВКС в нем участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, который сегодня находится с официальным визитом в Астане. Главы двух государств обратились к участникам форума, отметив важность развития отношений двух стран.
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