16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Дмитрий Азаров 9 ноября представляет Самарскую область на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию строительства самарского межвузовского кампуса Дмитрий Азаров почтил память погибших сотрудников ОВД в Самаре Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем Посол Республики Беларусь в РФ оценил динамику развития Самарской области

Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров 9 ноября представляет Самарскую область на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

КОСТАНАЙ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 9 ноября, в городе Костанай (Казахстан) проходит XIX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстан. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В рамках форума глава региона принимает участие в пленарном заседании, которое проводят президенты двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран. Тема мероприятия в этом году — "Сельское хозяйство — основа сильной экономики". В работе форума принимает участие более 500 человек — это представители ряда субъектов Российской Федерации и областей Казахстана.

Центральное событие форума — пленарное заседание. В режиме ВКС в нем участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, который сегодня находится с официальным визитом в Астане. Главы двух государств обратились к участникам форума, отметив важность развития отношений двух стран.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3