В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями

В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и повышения рождаемости. В рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.

"Лечение пар с бесплодием проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. С начала года в Самарской области родились 502 ребенка после проведенных программ вспомогательных репродуктивных технологий. Частота наступления беременности составляет более 40%. Это выше общероссийских и общемировых показателей", — рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", к. м. н., Ирина Моисеева.

Высокие результаты стали возможны благодаря:

— профессионализму врачей-акушеров-гинекологов-репродуктологов и эмбриологов,

— оснащению современным оборудованием всех клиник региона, участвующих в лечении бесплодия за счет средств ОМС,

— персонализированному подходу к преодолению бесплодия,

— 100-процентной полноценной предгравидарной подготовке к беременности,

— тесному взаимодействию врачей-репродуктологов с врачами женских консультаций, узкими специалистами, квалифицированной работе акушеров родильных отделений.

В целях профилактики бесплодия:

— проводятся профосмотры и диспансеризация.

— вступающим в брак в ЗАГСе выдается Сертификат Молодоженов, при предъявлении которого в течение 6 месяцев пара может бесплатно обследоваться в поликлинике и определить возможность стать родителями.

Проект "Здоровье будущих родителей и их детей" разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Главное — не затягивать и максимум через год планирования беременности — при условии возраста женщины до 35 лет, либо через 6 месяцев, если женщине 35 лет и более, —обратиться за помощью", — подчеркивает Ирина Моисеева.