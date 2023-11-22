В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями

В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и повышения рождаемости. В рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
"Лечение пар с бесплодием проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. С начала года в Самарской области родились 502 ребенка после проведенных программ вспомогательных репродуктивных технологий. Частота наступления беременности составляет более 40%. Это выше общероссийских и общемировых показателей", — рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", к. м. н., Ирина Моисеева.
Высокие результаты стали возможны благодаря:
— профессионализму врачей-акушеров-гинекологов-репродуктологов и эмбриологов,
— оснащению современным оборудованием всех клиник региона, участвующих в лечении бесплодия за счет средств ОМС,
— персонализированному подходу к преодолению бесплодия,
— 100-процентной полноценной предгравидарной подготовке к беременности,
— тесному взаимодействию врачей-репродуктологов с врачами женских консультаций, узкими специалистами, квалифицированной работе акушеров родильных отделений.
В целях профилактики бесплодия:
— проводятся профосмотры и диспансеризация.
— вступающим в брак в ЗАГСе выдается Сертификат Молодоженов, при предъявлении которого в течение 6 месяцев пара может бесплатно обследоваться в поликлинике и определить возможность стать родителями.
Проект "Здоровье будущих родителей и их детей" разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Главное — не затягивать и максимум через год планирования беременности — при условии возраста женщины до 35 лет, либо через 6 месяцев, если женщине 35 лет и более, —обратиться за помощью", — подчеркивает Ирина Моисеева.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас