Дмитрий Азаров определил ключевые направления расходов бюджета Самарской области в 2024 году

Во вторник, 28 ноября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губернской думы, на котором во втором чтении был принят бюджет региона на 2024-й и последующие два года.

С момента принятия основных параметров главного финансового документа региона для детальной проработки поступила 121 поправка. Учтены безвозмездные поступления средств из федерального бюджета и фонда развития территорий. Сумма на ближайшие три года составит более 63,4 млрд руб., из них на следующий год предусмотрены 30,5 млрд рублей. Доходы Самарской области в 2024 году составят 258,8 млрд руб. (в первом чтении было 228,3 млрд руб.), расходы - 277,6 млрд руб. (было 247,1 млрд рублей).

Важно отметить, что существенные средства предусмотрены на реализацию национальных проектов. Общий объем денег на предстоящие три года на текущий момент насчитывает 60,7 млрд рублей, из них 36,8 млрд руб. будет выделено в следующем году.

Существенная роль в бюджете региона отведена финансированию социальных отраслей экономики, таких, как поддержка семей с детьми и других категорий граждан, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. В следующем году на эти цели планируется направить 167,7 млрд руб., что составляет 60,4% от общего объема расходов.

Дополнительно 368 млн руб. к ранее предусмотренным средствам будет направлено на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Мы с вами в последние годы выделяем рекордные средства на приобретение жилья детям-сиротам, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам, которые отметили важность этого направления расходов. - Теперь в бюджете региона на следующий год предусмотрено 1,7 млрд рублей. Но абсолютно согласен с тем, что говорилось в ряде выступлений, - мы должны средства добавлять. И в последующем, вне всякого сомнения, задача такая стоит. Уверен, что после окончания текущего финансового года уже в первых поправках мы вернемся к этому вопросу. Я совершенно точно на этом буду настаивать и знаю, что получу вашу поддержку". Всего на 2024-2026 гг. на покупку жилья для детей-сирот запланированы расходы в сумме более 4,2 млрд рублей.

По 350 млн руб. ежегодно дополнительно предусматривается на обеспечение отдельных категорий жителей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. В течение трех последующих лет на эти цели планируется направить более 5,3 млрд рублей.

"Средства очень значительные. И конечно, Фонду обязательного медицинского страхования надо работать активнее. Более предметно следует сотрудничать с Фондом "Круг добра", - добавил губернатор.

Дополнительные средства будут предусмотрены на капитальный ремонт более чем трех десятков зданий школ области. Депутаты областного парламента обратили внимание на необходимость выделения дополнительных средств в процессе исполнения регионального бюджета на работы в учреждениях образования. Губернатор напомнил, что средства на текущий и мелкий ремонт заложены в бюджетах муниципальных образований губернии.

"В следующем году так или иначе около двухсот зданий затронем ремонтом. Очень важно, чтобы и муниципалитеты концентрировали свои усилия на этой задаче, - заявил Дмитрий Азаров. - Давайте внимательно посмотрим, какие средства из муниципальных бюджетов выделяются на ремонт образовательных учреждений. Мы строим новые школы, детские сады и другие учреждения образования. Но подчеркну, что целый ряд вопросов - это ответственность муниципалитетов. Я много раз говорил, что готов поддерживать решение муниципальных задач из областного бюджета, но при условии, что сами муниципалитеты концентрируют свои усилия на этой задаче".

По итогам предметного рассмотрения всех предложений и инициатив большинство депутатов губернской думы в ходе пленарного заседания проголосовали за доработанный вариант главного финансового документа области. Губернатор поблагодарил коллег за совместную работу над формированием бюджета региона на следующие три года.

"В результате наших общих усилий мы получили сбалансированный финансовый документ, учитывающий все ключевые аспекты развития региона в сегодняшней непростой обстановке", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что, несмотря на санкционные удары, экономика региона продолжает развиваться. При этом наращиваются социальные обязательства перед жителями области. Это стало возможным благодаря принятым верным управленческим решениям, считает губернатор.

"Давайте не будем забывать, как мы наращиваем меры социальной поддержки в этот непростой период и для страны, и для региональной экономики. В следующем году, который президентом России Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом семьи, мы выделяем на поддержку семей с детьми 14,8 млрд руб. дополнительно, - отметил Дмитрий Азаров. - А всего по мерам поддержки по этой категории граждан мы приближаемся к сумме 50 млрд рублей".

Дмитрий Азаров акцентировал внимание членов областного парламента не необходимости мобилизовать все силы и ресурсы для достижения поставленных главой государства целей - как в зоне проведения специальной военной операции, так и в тылу. Руководитель области напомнил о ключевых приоритетах областного бюджета, которые были обозначены на расширенном заседании правительства Самарской области, в работе которого участвовали представители промышленных предприятий, общественных организаций и объединений.

"Это поддержка участников специальной военной операции и семей военнослужащих, развитие экономики, обеспечение технологического суверенитета региона. При этом первостепенной задачей мы обозначили выполнение социальных обязательств, взятых перед гражданами", - отметил губернатор.

Бюджет Самарской области - это документ, нацеленный на опережающее развитие. Благодаря большому опыту работы в кризисных ситуациях, накопленному в предыдущие годы, и созданному запасу прочности региону удалось оперативно и с минимальными потерями перестроить экономику в условиях санкций. По словам губернатора, рост экономики составляет 8%.

"Это не само собой происходит. Но Самарская область держит санкционный удар. В кратчайшие сроки мы восстановили производственные цепочки, стабилизировали ситуацию на предприятиях, оказавшихся в зоне риска, создали заделы на будущее. И эту работу мы обязаны вести и впредь, - обозначил Дмитрий Азаров и продолжил, - Гораздо хуже, если люди труда у нас окажутся без возможности честно трудиться и зарабатывать для своих семей. Ни в коем случае этого допустить нельзя. А те удары и санкции, которые наносятся по разным секторам экономики - они на то и направлены. Но у нас все работает. Все, что десятки лет простаивало, - все запустили, и новые производства запускаем, столь нужные для страны".

Глава региона проинформировал депутатов о том, что уже в декабре, как и было намечено ранее, будет запущено производство беспилотных авиационных систем.

Дмитрий Азаров подчеркнул: чтобы помочь защитникам приблизить победу, нужно обеспечить надежный и крепкий тыл.

"Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления экономики, привлечения новых инвестиций, создание комфортных условий для жизни и работы наших земляков. Как сказал президент, нужно не только сохранять, но и наращивать набранные темпы развития. Нам это удается. В настоящее время в регионе реализуется свыше 250 инвестпроектов с общим объемом вложений почти 1,5 трлн рублей. При этом мы ежегодно создаем по 10 тысяч рабочих мест. Важно продолжить эту работу, которая способствует повышению уровня жизни граждан, приносит региональной экономике ощутимую пользу. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей - главные эффекты, которых мы с вами достигаем, работая единой командой, - заявил губернатор. - И какие бы трудности перед нами ни вставали - вне всякого сомнения, я уверен, совместно сможем их преодолевать. Развиваясь по всем направлениям и параметрам, действуя рука об руку, прислушиваясь к мнению людей, мы и будем добиваться результата".

С учетом принятых параметров регионального бюджета правительство Самарской области уже сегодня может приступать к его отработке. Именно такую задачу поставил губернатор, обращаясь к руководителям министерств.

"Принятые решения позволяют правительству региона уже сегодня проводить конкурсные процедуры и более четко планировать свою деятельность на 2024 год. Хочу попросить коллег, чтобы не теряли времени. Сегодня дума приняла решение - сегодня же приступаем к отработке бюджета 2024 года", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова от имени депутатского корпуса за участие в заседании и подчеркнул, что принятию бюджета предшествовала большая, напряженная работа: "Обсуждение этого закона - всегда очень важный и ответственный процесс. Как будут распределены средства областного бюджета, решение каких задач необходимо финансово обеспечить в первую очередь, а что можно поставить в лист ожидания? Эта работа не прекращается в течение всего года, закон о бюджете корректируется постоянно. Между первым и вторым чтениями областной бюджет уже пополнился более чем на 30 млрд руб. из федеральной казны. Все фракции думы внесли свои поправки, все они отстаивали свою позицию. В итоге закон принят. Это социальный бюджет, бюджет поступательного развития региона. Бюджет должен служить развитию региона. Если мы будем "топтаться на месте", то через год-два это приведет к тупику. Решение принято очень серьезное и ответственное, и я благодарен всем депутатам за конструктивную работу, которая дала свой результат".