В Самарской области свыше 24 тыс. новорожденных охвачены расширенным неонатальным скринингом

Программа тестирования, которая стартовала 1 января 2023 года, включает исследования на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Это позволяет диагностировать ряд заболеваний и нарушений в самом начале их развития и своевременно назначать необходимое детям лечение.
В Самарской области активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по внедрению новейших методик диагностики и лечения заболеваний, оснащению медучреждений современным оборудованием ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
В рамках проведения расширенного неонатального скрининга в родильных отделениях у малышей на вторые сутки с момента рождения берется капиллярная кровь из пятки. Материал направляется в специализированные лаборатории.
"В 2023 году расширенный неонатальный скрининг проведен 24 306 детям. Он позволяет диагностировать врожденные и наследственные заболевания до появления серьезных симптомов. Маленькие пациенты, у которых выявлены редкие наследственные заболевания, находятся на попечении фонда "Круг добра", созданного по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Дети обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинским изделиями", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
По итогам тестирования 450 детям из группы риска были проведены дополнительные исследования, из них: у 4 детей подтвердился диагноз "спинальная мышечная атрофия". Все дети получают необходимую помощь; у 1 ребенка подтвердился диагноз "первичный иммунодефицит". Малыш проходит лечение и находится под наблюдением врача-иммунолога; 1 ребёнок находится на специализированном питании с диагнозом "глутаровая ацидурия 1 типа".
"У нас выстроена трехуровневая система акушерско-гинекологической помощи, проводится работа по совершенствованию оказания медпомощи беременным, роженицам, женщинам после родов и новорожденным на всех этапах. Особая роль в сбережении здоровья женщин и детей отводится первичному звену и специалистам женских консультаций. Внимательное медицинское сопровождение с ранних сроков беременности помогает предотвратить риски для мам и малышей. Проведение пренатального скрининга в первом триместре беременности позволяет на ранних сроках выявить хромосомную патологию у плода, а дальнейшее проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных позволяет выявить генетические болезни и своевременно на доклинической стадии заболевания начать лечение", — подчеркнул Армен Бенян.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас