"Компас паллиативной жизни" поможет родителям тяжелобольных детей Самарской области

Профилактика отказов от паллиативных детей за счет информированности и снятия страха — главная цель проекта "Компас паллиативной помощи" от Хосписа "Вкус жизни", который поддержал Фонд президентских грантов.
Благотворительное медицинское частное учреждение "Хоспис "Вкус жизни" начало реализацию проекта "Компас паллиативной жизни", поддержанного фондом президентских грантов.
"Компас" создан для родителей паллиативных детей и его главная цель — поддержать такие семьи на самом тяжелом этапе, когда врачи озвучивают диагноз и неблагоприятный прогноз развития ребенка, дать им в руки "компас", который поможет сориентироваться и не потеряться в новых реалиях жизни.
"Когда родители узнают, что их ребёнок имеет тяжелые пороки развития, они растеряны, им страшно, они не знают куда обратиться за помощью и где получить информацию о том, как жить дальше. В этот момент возникает много вопросов, на которые они не могут сразу найти ответы. Как правильно ухаживать за ребенком? Какие у него есть права? Как действовать в разных экстренных ситуациях? Должен ли кто-то сопровождать семью? Команда проекта поможет разобраться с этими и многими другими сложными вопросами, создав серию коротких видеороликов, понятных каждому", - сообщили в учреждении.
Родители-участники проекта получат индивидуальные консультации "равного" психолога для решения психоэмоциональных проблем и сопровождение социального куратора для получения необходимых социальных льгот.
Команда проекта считает, что "Компас" станет действительно компасом для каждой семьи, столкнувшейся с неизлечимым заболеванием ребенка, и ставит перед собой амбициозную задачу: снизить количество отказов от тяжелобольных детей в Самарской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас