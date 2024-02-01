"Компас паллиативной жизни" поможет родителям тяжелобольных детей Самарской области

Профилактика отказов от паллиативных детей за счет информированности и снятия страха — главная цель проекта "Компас паллиативной помощи" от Хосписа "Вкус жизни", который поддержал Фонд президентских грантов.

Благотворительное медицинское частное учреждение "Хоспис "Вкус жизни" начало реализацию проекта "Компас паллиативной жизни", поддержанного фондом президентских грантов.

"Компас" создан для родителей паллиативных детей и его главная цель — поддержать такие семьи на самом тяжелом этапе, когда врачи озвучивают диагноз и неблагоприятный прогноз развития ребенка, дать им в руки "компас", который поможет сориентироваться и не потеряться в новых реалиях жизни.

"Когда родители узнают, что их ребёнок имеет тяжелые пороки развития, они растеряны, им страшно, они не знают куда обратиться за помощью и где получить информацию о том, как жить дальше. В этот момент возникает много вопросов, на которые они не могут сразу найти ответы. Как правильно ухаживать за ребенком? Какие у него есть права? Как действовать в разных экстренных ситуациях? Должен ли кто-то сопровождать семью? Команда проекта поможет разобраться с этими и многими другими сложными вопросами, создав серию коротких видеороликов, понятных каждому", - сообщили в учреждении.

Родители-участники проекта получат индивидуальные консультации "равного" психолога для решения психоэмоциональных проблем и сопровождение социального куратора для получения необходимых социальных льгот.

Команда проекта считает, что "Компас" станет действительно компасом для каждой семьи, столкнувшейся с неизлечимым заболеванием ребенка, и ставит перед собой амбициозную задачу: снизить количество отказов от тяжелобольных детей в Самарской области.