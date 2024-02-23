В пятницу, 23 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

В своем поздравлении губернатор подчеркнул: всенародный праздник — дань глубокого уважения и искренней благодарности героям-защитникам, всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах, и кто сегодня защищает нашу Родину.

"Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны. И сегодня Армия и Флот, а также наши доблестные силовые ведомства надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан, — подчеркнул глава региона. — Новое поколение защитников Отечества унаследовало лучшие качества наших ветеранов — любовь к Родине, высокий боевой дух, готовность к решению сложнейших задач. Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя. Отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради нас с вами, ради мирной жизни на родной земле.

Яркий пример тому — освобождение Авдеевки, в которой наши военнослужащие проявили всю свою отвагу, мужество и добились отступления врага".

Дмитрий Азаров поблагодарил защитников от имени каждого жителя Самарской области.

"Благодаря вашему подвигу мы сегодня живем и трудится под мирным небом! И обещаем — мы не подведем! — сказал губернатор. — Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, и могли на них равняться".

Губернатор отметил, что горд тем, что в трудные времена земляки вновь едины в мыслях и действиях.

"Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной Победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию", - подчеркнул он.

Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил коллективам оборонных предприятий, медицинским и социальным работникам, волонтерам, специалистам, восстанавливающим мирную жизнь на освобожденных территориях.

"Желаю вам, всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой! И конечно — Победы, одной на всех! С праздником, дорогие земляки!" - завершил поздравление глава региона.