В пятницу, 23 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества.
В своем поздравлении губернатор подчеркнул: всенародный праздник — дань глубокого уважения и искренней благодарности героям-защитникам, всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах, и кто сегодня защищает нашу Родину.
"Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны. И сегодня Армия и Флот, а также наши доблестные силовые ведомства надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан, — подчеркнул глава региона. — Новое поколение защитников Отечества унаследовало лучшие качества наших ветеранов — любовь к Родине, высокий боевой дух, готовность к решению сложнейших задач. Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя. Отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради нас с вами, ради мирной жизни на родной земле.
Яркий пример тому — освобождение Авдеевки, в которой наши военнослужащие проявили всю свою отвагу, мужество и добились отступления врага".
Дмитрий Азаров поблагодарил защитников от имени каждого жителя Самарской области.
"Благодаря вашему подвигу мы сегодня живем и трудится под мирным небом! И обещаем — мы не подведем! — сказал губернатор. — Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, и могли на них равняться".
Губернатор отметил, что горд тем, что в трудные времена земляки вновь едины в мыслях и действиях.
"Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной Победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию", - подчеркнул он.
Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил коллективам оборонных предприятий, медицинским и социальным работникам, волонтерам, специалистам, восстанавливающим мирную жизнь на освобожденных территориях.
"Желаю вам, всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой! И конечно — Победы, одной на всех! С праздником, дорогие земляки!" - завершил поздравление глава региона.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!