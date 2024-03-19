Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 25,2%

В Самарской области зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 25,2%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За 11 неделю 2024 г. в губернии зарегистрировано 14912 случаев ОРВИ. Превышение эпидемического порога наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше на 87,5%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 45,8%, 3-6 лет на 40,9%, 7-14 лет на 38,1%.

В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,7%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция гриппа А (H3N2), парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19.