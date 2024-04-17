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Радиостанция "Гордость" начала работать в Самаре и Новокуйбышевске

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и Новокуйбышевске зазвучала новая радиостанция "Гордость". В ее эфире звучат патриотические песни только на русском языке — известные музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны, патриотические хиты последних лет разных музыкальных стилей. Новое радио появилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал земляков настроиться на волну радиостанции, которая имеет ярко выраженную патриотическую направленность. "Надеюсь, что вы настроите свои радиоприемники на радиостанцию "Гордость" и расскажете о ней всем, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи, военно-патриотической подготовкой", — отметил глава региона на встрече с руководителями ветеранских объединений.

Миссия новой радиостанции заключается в том, чтобы доносить идеи патриотизма и мужества, добра и справедливости, долга и чести, трудолюбия и целеустремленности — всего того, что формирует чувство гордости за Россию. Кроме этого, в эфире будет звучать информация о героической истории Российского государства и его величайших достижениях, о традициях и этнокультурном разнообразии многонационального народа, о достойных современниках, настоящих патриотах великой страны.

В настоящий момент радиостанция вещает только в 13 городах Российской Федерации, в числе которых оказались Самара и Новокуйбышевск.

"Когда я узнал, что такое новое радио запущено, предпринял усилия для того, чтобы вещание началось и на территории Самарской области. Сегодня совсем немного регионов, где вещает радио "Гордость", и Самарская область в числе этих субъектов Российской Федерации, — отметил губернатор Дмитрий Азаров. — Очень рад, что такое радио с патриотическим настроем, тематикой, контентом сегодня вещает на просторах Самарской области. Уверен, что у этого радио будет все больше и больше слушателей на территории нашего региона".

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