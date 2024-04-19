Развитие инженерной школы Ижевска поддержат эксперты Холдинга Т1

Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения объединит возможности учреждений для усовершенствования образовательных программ подготовки ИТ-специалистов.

Холдинг Т1 уже не первый год ведет активную работу по развитию ИТ-отрасли в Удмуртской Республике: с 2021 года его эксперты взаимодействуют с ИжГТУ и реализуют профильные образовательные программы для студентов региона.

"Синергия бизнеса и науки — глобальный тренд, который играет важную роль в развитии современной России. Мы открыты к диалогу по участию холдинга в образовательном процессе на площадке ВУЗа и совместным научно-исследовательским работам. Отдельным направлением взаимодействия может стать предоставление продуктов Холдинга, а также участие наших компаний в реализации проектов Приоритет 2030 и Передовых Инженерных Школ, поддержке инжиниринговых центров и других проектах для будущих инженеров и разработчиков", — прокомментировал Дмитрий Красовский, генеральный директор T1 Цифровой Академии.

"ИжГТУ является ведущим вузом региона в подготовке инженерных кадров. Сотрудничество с индустриальными партнерами является важнейшим условием успешного развития любого образовательного учреждения. Партнерские отношения ИжГТУ и Холдинга Т1 начались еще несколько лет назад с проведения совместных проектных интенсивов и олимпиад по программированию. За это время нам удалось хорошо узнать сильные стороны друг друга. Появилось четкое понимание, что мы можем сделать намного больше", — прокомментировал Александр Губерт, исполняющий обязанности ректора ИжГТУ.

Ижевск — один из лидеров среди городов присутствия холдинга, здесь представлен филиал Группы "Иннотех", который насчитывает почти 300 сотрудников. Региональный офис регулярно проводит практикумы и профориентационные встречи, поддерживает школы Удмуртии и выступает экспертом на ИТ-мероприятиях. Кроме того, в 2023 году при поддержке Министерства цифрового развития Удмуртской Республики Ижевск принял один из региональных этапов масштабной технологической конференции "Импульс", организованной Холдингом Т1.