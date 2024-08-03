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Вячеслав Федорищев обсудил с руководством ГК "Акрон Холдинг" вопросы стратегического партнерства Глава региона Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК "Искра" в Самаре Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры Вячеслав Федорищев рассказал Максиму Орешкину о социально-экономическом развитии региона Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с руководством ГК "Акрон Холдинг" вопросы стратегического партнерства

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочего визита в Красноглинский район посетил предприятие Электрощит Самара, которое входит в ГК "Акрон Холдинг".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" является крупнейшим производителем электротехнического оборудования с российскими цифровыми решениями, которые успешно применяются и эксплуатируются на объектах во всех отраслях энергетики.

Глава региона посетил музей завода, познакомился с его историей и выпускаемой продукцией. "Предприятие с уникальной историей и новыми, высокими технологиями", — отметил Вячеслав Федорищев.

На площадке Электрощит Самара руководитель области провел совещание с руководством и сотрудниками Акрон Холдинг, посвященное перспективам развития ГК "Акрон Холдинг" и Электрощит Самара, в частности.

Один из вопросов повестки — подготовка предложений для комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", председателем которой президент страны назначил Вячеслава Федорищева.

"Очень важно, чтобы наши производители, которые обеспечивают высокую локализацию, высокую культуру труда, получали полную поддержку от государства — это и федеральное министерство промышленности и торговли, это и фонд развития промышленности, — сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания. — Конечно же, здесь, на региональном уровне, мы уже командой правительства Самарской области работаем над тем, чтобы меры поддержки были точными, выверенными и действительно обеспечивали опережающий рост развития нашего промышленного производства".

Вячеслав Федорищев подчеркнул активное участие компании в жизни Красноглинского района наряду с "внутризаводским" развитием, что является ярким примером социально ответственного бизнеса.

Глава региона озвучил решения, принятые в ходе посещения внутригородского района, в реализации которых будет принимать участие Акрон Холдинг, — это и ремонт ДК "Искра", и реконструкция спорткомплекса "Энергия" — одного из ключевых социальных объектов на территории п. Красная Глинка, и комплексное развитие территории.

"Посетили стадион. Все отметили, что работы ведутся на очень высоком уровне, — поделился Вячеслав Федорищев. — Те планы развития, которые вы сегодня представили, показывают, что в Красноглинском районе будет полноценный дворец спорта и полноценно функционирующие футбольное поле, манеж. И все жители, особенно те, кто является энтузиастом в спорте, будут иметь возможность заниматься любимым видом спорта рядом с домом".

В прошлом году ГК "Акрон Холдинг" приобрела спорткомплекс "Энергия" и приступила к его масштабной реконструкции. В настоящее время на стадионе завершаются работы по замене футбольного поля. Кроме того, до конца года будут отремонтированы трибуны с заменой сидений, а также часть здания спортивного комплекса под зону раздевалок, тренерских, душевых и санитарных комнат для футболистов, по периметру бегового поля появятся беговые дорожки, установят световые мачты. В планах на ближайшие два года — ремонт фасада, кровли и внутренний ремонт спортивного комплекса, а также строительство манежа рядом с игровым полем.

Как рассказал генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов, Электрощит Самара, вошедший в 2022 г. в группу компаний, является системообразующим предприятием в российской экономике.
"Завод является ведущим электротехническим предприятием. Поэтому мы понимаем всю ту меру ответственности, которая на нас легла. Безусловно, занимаемся развитием предприятия в технической, в технологической части, — поделился Павел Морозов. — Конечно же, и вся социальная инфраструктура, которая сопутствует заводу, тоже находится в зоне нашей ответственности".

В ходе совещания участники обсудили и планы по дальнейшему комплексному развитию территорий, прилегающих к предприятию.

"Для правительства Самарской области стратегическое партнерство заключается в том, чтобы с одной стороны бизнес, промышленные предприятия развивались, становились успешнее, благодаря региональным и федеральным мерам поддержки, которые мы должны и будем обеспечивать. С другой стороны, вы поддерживаете развитие района, — сказал Вячеслав Федорищев. — Пример такого стратегического сотрудничества мы будем тиражировать и предлагать всем нашим промышленным предприятиям".

Также в ходе визита на предприятие глава региона встретился с представителями трудового коллектива. Он отметил, что через приемную и социальные сети от сотрудников предприятия поступило порядка 70 обращений, затрагивающих разные сферы жизни.

На встрече участники обсудили развитие социальной инфраструктуры не только поселка, но и всего Красноглинского района. Также работники предприятия обозначили рад вопросов, связанных с благоустройством и ЖКХ, ремонтом местной школы, развитием массового спорта, подготовкой молодых кадров для завода и перспективами его развития. Ни один из них не остался без ответа.

Вячеслав Федорищев рассказал о формировании программы социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет и призвал сотрудников завода принять участие в ее разработке.

"Я, встречаясь с каждым коллективом, профессиональным сообществом, вижу, что у каждого глаза горят, и есть желание делать свою работу профессионально, и менять многое к лучшему, — обратился руководитель области. — Мы принимаем любые предложения в программу развития. Пусть это будет самая смелая и неординарная идея. Напишите, обсудим".

В завершение встречи глава региона обратил внимание, что на таких мощных производственных предприятиях работа интересная, но вместе с тем сложная.

"Вы достойно справляетесь, — обратился он к участникам встречи. — Давайте вместе работать над тем, чтобы наш родной город, регион становились лучше, краше и сильнее".

Напомним, предложения в программу социально-экономического развития Самарской области принимаются на официальном сайте (https://program.samregion.ru).

Гид потребителя

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