В Самарской области пройдут игры Специальной олимпиады по мини-футболу

Самарская региональная общественная благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" приглашает всех поддержать спортсменов, которые съедутся со всей страны для участия в "Матчах добра".
3 сентября состоится официальная церемония открытия Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по мини-футболу "Матч Добра" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ожидаемое число участников Спартакиады — 350 человек.
Соревнования состоятся в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2024 год.
Игры будут проходить на тренировочных площадках "Восход" (Самара, ул. Демократическая, 57Б) и "Энергия" (Самара, ул. Демократическая, 57А) ГАУ СО "Самара-Арена" со 2 по 6 сентября с 9:00 до 20:00.
Кроме того, в рамках соревнований будут организованы мастер-классы и проведен инклюзивный матч с участием футболистов ПФК "Крылья Советов".
Напомним, что на Единых играх Специальной Олимпиады в январе 2023 года в Казани сборная Самарской области завоевала 19 медалей.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...