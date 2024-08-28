В Самарской области пройдут игры Специальной олимпиады по мини-футболу

Самарская региональная общественная благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" приглашает всех поддержать спортсменов, которые съедутся со всей страны для участия в "Матчах добра".

3 сентября состоится официальная церемония открытия Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по мини-футболу "Матч Добра" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ожидаемое число участников Спартакиады — 350 человек.

Соревнования состоятся в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2024 год.

Игры будут проходить на тренировочных площадках "Восход" (Самара, ул. Демократическая, 57Б) и "Энергия" (Самара, ул. Демократическая, 57А) ГАУ СО "Самара-Арена" со 2 по 6 сентября с 9:00 до 20:00.

Кроме того, в рамках соревнований будут организованы мастер-классы и проведен инклюзивный матч с участием футболистов ПФК "Крылья Советов".

Напомним, что на Единых играх Специальной Олимпиады в январе 2023 года в Казани сборная Самарской области завоевала 19 медалей.