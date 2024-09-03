Нефтехимики Новокуйбышевска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем знаний

Рюкзаки, линейки, раскраски, ручки и фломастеры, карандаши и пластилин, развивающие наборы и одежда — всего более 2500 предметов, необходимых каждому школьнику, получили в дар от Новокуйбышевской нефтехимической компании воспитанники Чапаевской реабилитационной школы-интерната "Восхождение".
Все школьные принадлежности были собраны нефтехимиками во время волонтерской акции "Готовимся к школе", которая проходит на предприятии уже много лет. Общий вес собранных вещей составил более 100 килограммов.
Подарки были переданы в День знаний — нефтехимики участвуют в жизни школы-интерната уже два года и регулярно наведываются к ребятам в гости. За это время проведено очень много совместных познавательных акций, среди них: посадка хвойных деревьев и цветов на территории учреждения, экологические мастер-классы, передача школьной литературы в библиотеку школы.
В школе-интернате "Восхождение" обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и такое внимание и подарки помогают детям быть более мотивированными в учебе, творчестве, достижении поставленных целей. Об этом рассказала Наталья Калабекова, директор реабилитационной школы-интерната "Восхождение" г.о. Чапаевск.
"В нашем образовательном учреждении обучается около двухсот ребят, и сегодня для всех них знаменательный день. В новом учебном году у нас много новых идей и проектов, и мы очень благодарны нашим друзьям, которые встают с нами плечом к плечу, поддерживают нас во всех начинаниях, выходят к нам с инициативами, со всевозможными добрыми акциями. Таким другом для нас является Новокуйбышевская нефтехимическая компания, сотрудничество с которой длится уже не первый год. Мы выражаем огромную благодарность предприятию. Вместе мы достигнем ещё больших результатов, научим детей делать добрые дела и вырасти правильными людьми и верно выбрать свой жизненный путь", — сказала руководитель.
Дудрина Ксения, молодой специалист, ведущий инженер технологического отдела Новокуйбышевской нефтехимической компании, тоже приехала поздравить школьников с началом учебного года: "Сегодня очень приятно не только быть гостем линейки и поздравить ребят с Днем знаний, но принимать участие в благотворительной акции. На нашем предприятии акция "Готовимся к школе" проводится ежегодно, и здорово, что наши нефтехимики никогда не остаются равнодушными и активно принимают в ней участие".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.