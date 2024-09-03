16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" поддержала федеральный образовательный проект "Профессионалитет" Нефтехимики Новокуйбышевска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем знаний При поддержке "Тольяттиазота" в детском саду Тольятти открылся музыкальный городок Геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит В Самарской области начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования "Управление и право"

Образование Общество

Нефтехимики Новокуйбышевска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем знаний

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рюкзаки, линейки, раскраски, ручки и фломастеры, карандаши и пластилин, развивающие наборы и одежда — всего более 2500 предметов, необходимых каждому школьнику, получили в дар от Новокуйбышевской нефтехимической компании воспитанники Чапаевской реабилитационной школы-интерната "Восхождение".

Фото: предоставлено АО "ННК"

Все школьные принадлежности были собраны нефтехимиками во время волонтерской акции "Готовимся к школе", которая проходит на предприятии уже много лет. Общий вес собранных вещей составил более 100 килограммов.

Подарки были переданы в День знаний — нефтехимики участвуют в жизни школы-интерната уже два года и регулярно наведываются к ребятам в гости. За это время проведено очень много совместных познавательных акций, среди них: посадка хвойных деревьев и цветов на территории учреждения, экологические мастер-классы, передача школьной литературы в библиотеку школы.

В школе-интернате "Восхождение" обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и такое внимание и подарки помогают детям быть более мотивированными в учебе, творчестве, достижении поставленных целей. Об этом рассказала Наталья Калабекова, директор реабилитационной школы-интерната "Восхождение" г.о. Чапаевск.

"В нашем образовательном учреждении обучается около двухсот ребят, и сегодня для всех них знаменательный день. В новом учебном году у нас много новых идей и проектов, и мы очень благодарны нашим друзьям, которые встают с нами плечом к плечу, поддерживают нас во всех начинаниях, выходят к нам с инициативами, со всевозможными добрыми акциями. Таким другом для нас является Новокуйбышевская нефтехимическая компания, сотрудничество с которой длится уже не первый год. Мы выражаем огромную благодарность предприятию. Вместе мы достигнем ещё больших результатов, научим детей делать добрые дела и вырасти правильными людьми и верно выбрать свой жизненный путь", — сказала руководитель.

Дудрина Ксения, молодой специалист, ведущий инженер технологического отдела Новокуйбышевской нефтехимической компании, тоже приехала поздравить школьников с началом учебного года: "Сегодня очень приятно не только быть гостем линейки и поздравить ребят с Днем знаний, но принимать участие в благотворительной акции. На нашем предприятии акция "Готовимся к школе" проводится ежегодно, и здорово, что наши нефтехимики никогда не остаются равнодушными и активно принимают в ней участие".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6