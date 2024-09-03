Нефтехимики Новокуйбышевска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем знаний

Рюкзаки, линейки, раскраски, ручки и фломастеры, карандаши и пластилин, развивающие наборы и одежда — всего более 2500 предметов, необходимых каждому школьнику, получили в дар от Новокуйбышевской нефтехимической компании воспитанники Чапаевской реабилитационной школы-интерната "Восхождение".

Все школьные принадлежности были собраны нефтехимиками во время волонтерской акции "Готовимся к школе", которая проходит на предприятии уже много лет. Общий вес собранных вещей составил более 100 килограммов.

Подарки были переданы в День знаний — нефтехимики участвуют в жизни школы-интерната уже два года и регулярно наведываются к ребятам в гости. За это время проведено очень много совместных познавательных акций, среди них: посадка хвойных деревьев и цветов на территории учреждения, экологические мастер-классы, передача школьной литературы в библиотеку школы.

В школе-интернате "Восхождение" обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и такое внимание и подарки помогают детям быть более мотивированными в учебе, творчестве, достижении поставленных целей. Об этом рассказала Наталья Калабекова, директор реабилитационной школы-интерната "Восхождение" г.о. Чапаевск.

"В нашем образовательном учреждении обучается около двухсот ребят, и сегодня для всех них знаменательный день. В новом учебном году у нас много новых идей и проектов, и мы очень благодарны нашим друзьям, которые встают с нами плечом к плечу, поддерживают нас во всех начинаниях, выходят к нам с инициативами, со всевозможными добрыми акциями. Таким другом для нас является Новокуйбышевская нефтехимическая компания, сотрудничество с которой длится уже не первый год. Мы выражаем огромную благодарность предприятию. Вместе мы достигнем ещё больших результатов, научим детей делать добрые дела и вырасти правильными людьми и верно выбрать свой жизненный путь", — сказала руководитель.

Дудрина Ксения, молодой специалист, ведущий инженер технологического отдела Новокуйбышевской нефтехимической компании, тоже приехала поздравить школьников с началом учебного года: "Сегодня очень приятно не только быть гостем линейки и поздравить ребят с Днем знаний, но принимать участие в благотворительной акции. На нашем предприятии акция "Готовимся к школе" проводится ежегодно, и здорово, что наши нефтехимики никогда не остаются равнодушными и активно принимают в ней участие".