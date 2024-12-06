Губернатор дал поручение по ремонту горбольницы Новокуйбышевска

В пятницу, 6 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск, где осмотрел два социальных объекта — центральную городскую больницу на ул. Пирогова, 1 и Дом молодежных организаций.
Ситуацию в больнице рассматривали на оперативном совещании правительства региона в конце ноября: главе региона поступила жалоба от жительницы, которая сообщала, что в палатах очень холодно — окна в здании старые. Областной минздрав тогда проинформировал, что проблема решается. Сегодня Вячеслав Федорищев на месте проконтролировал, как идет замена окон.
Больница занимает семиэтажное здание. Здесь располагается хирургический корпус на 240 мест, реанимационное отделение, операционный блок. Корпус эксплуатируется с 2007 г., окна в нем деревянные и за это время рассохлись.
За счет средств областного бюджета в этом году в хирургическом корпусе выполняется замена 86 оконных конструкций, из них 53 — на первом этаже, 33 — на втором. Установленный срок окончания работ — 15 декабря. "Мы заканчиваем смену окон, подрядчики, я думаю, уложатся и раньше", — отметила главный врач больницы Светлана Шешунова.
Ремонтные работы организованы так, чтобы лечебная деятельность учреждения не останавливалась. Главврач также рассказала, что замеряют температуру не только в палатах, но и в процедурных кабинетах, до начала отопительного сезона это делали каждый день. "Сейчас здесь температура 23 градуса", — отметила она.
В 2025 г. планируется продолжить работы по замене окон на третьем и четвертом этажах хирургического корпуса.
Вячеслав Федорищев поручил областному министерству здравоохранения обеспечить в следующем году замену окон на всех этажах здания. Он также осмотрел ординаторскую, рентген-кабинет, пообщался с медицинскими работниками.
В прошлом году больница получила новое рентгенологическое оборудование по нацпроекту "Здравоохранение", теперь оно полностью цифровое. В 2025 г. будут поставлены аппарат МРТ, два аппарата УЗИ, пять аппаратов ЭКГ и видеобронхоскоп.
Напомним, по инициативе Вячеслава Федорищева в целях повышения доступности диагностических исследований количество квот на процедуру МРТ в рамках ОМС будет увеличено, эта задача заложена в программу социально-экономического развития Самарской области.
Также губернатор осмотрел Дом молодежных организаций. В этом муниципальном бюджетном учреждении проводится капитальный ремонт, соблюдение его сроков подрядчик не обеспечил. Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу завершения работ на объекте и взял ситуацию на личный контроль.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!