Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год

Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина в круглосуточном режиме оказывают помощь пациентам в тяжелых состояниях, пострадавшим в ДТП и при иных различных происшествиях. Медработники выезжают к пациентам в отдаленные районы области, а также транспортируют больных в областные и федеральные медучреждения.
В распоряжении службы вертолет "Ансат" и реанимобили. Вертолет и машины класса С укомплектованы всем необходимым оборудованием, позволяющим не только оценить состояние здоровья пациента, но и при необходимости провести реанимационные мероприятия, поддерживать жизнедеятельность до поступления в специализированное медучреждение.
"Выбор транспорта зависит от погодных условий и от задач, которые стоят перед службой. В каждом конкретном случае формируется мультидисциплинарная бригада со специалистами из профильных областных медучреждений: медработниками ожогового центра Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, областного кардиологического диспансера или областной клинической больницы. Недавно эвакуировали жителя Самары, чья семья попала в ДТП в Ростовской области. На месте им оказали экстренную помощь, а дальнейшее лечение пострадавшие продолжили у нас в городе. Кроме того, часто совершают выезды детские реаниматологи и неонатологи, чтобы оказать экстренную помощь новорожденным", — рассказывает и. о. заведующего отделением экстренной и плановой консультативной помощи Игорь Овчинников.
В 2024 г. было совершено свыше 100 вылетов на вертолете и 2000 выездов на реанимобилях. Более 30 раз специалисты выезжали для оказания помощи жителям других регионов. Всего за 5 лет осуществлено более 500 вылетов, при помощи наземного и воздушного транспорта эвакуировано более 6000 пациентов в специализированные лечебные учреждения.
Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 г. в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". С 2025 г. работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас