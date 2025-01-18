Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год

Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина в круглосуточном режиме оказывают помощь пациентам в тяжелых состояниях, пострадавшим в ДТП и при иных различных происшествиях. Медработники выезжают к пациентам в отдаленные районы области, а также транспортируют больных в областные и федеральные медучреждения.

В распоряжении службы вертолет "Ансат" и реанимобили. Вертолет и машины класса С укомплектованы всем необходимым оборудованием, позволяющим не только оценить состояние здоровья пациента, но и при необходимости провести реанимационные мероприятия, поддерживать жизнедеятельность до поступления в специализированное медучреждение.

"Выбор транспорта зависит от погодных условий и от задач, которые стоят перед службой. В каждом конкретном случае формируется мультидисциплинарная бригада со специалистами из профильных областных медучреждений: медработниками ожогового центра Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, областного кардиологического диспансера или областной клинической больницы. Недавно эвакуировали жителя Самары, чья семья попала в ДТП в Ростовской области. На месте им оказали экстренную помощь, а дальнейшее лечение пострадавшие продолжили у нас в городе. Кроме того, часто совершают выезды детские реаниматологи и неонатологи, чтобы оказать экстренную помощь новорожденным", — рассказывает и. о. заведующего отделением экстренной и плановой консультативной помощи Игорь Овчинников.



В 2024 г. было совершено свыше 100 вылетов на вертолете и 2000 выездов на реанимобилях. Более 30 раз специалисты выезжали для оказания помощи жителям других регионов. Всего за 5 лет осуществлено более 500 вылетов, при помощи наземного и воздушного транспорта эвакуировано более 6000 пациентов в специализированные лечебные учреждения.

Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 г. в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". С 2025 г. работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки.