Самарские волонтеры отправились чистить Черное море от мазута

15 волонтеров из Самарской области поехали в Анапу с экологической миссией, чтобы помочь очистить пляжи Черного моря от мазута и помочь пострадавшим животным. В числе волонтеров — активисты Самарского Союза молодежи, бойцы российских студенческих отрядов и сотрудники министерства молодежной политики.
Несмотря на то, что крушение танкера с мазутом в Керченском проливе произошло почти два месяца назад, береговая территория по-прежнему требует очистки, хотя следов мазута на песке с каждой неделей остается все меньше. И, конечно, по-прежнему нуждаются в помощи обитатели побережья — животные и птицы.
"Для меня Черное море — это путешествия в детстве с родителями, летние смены в лагерях. Сегодня я еду помогать другим волонтерам. Не смогла оставаться в стороне, когда природе, которая дала мне столько счастливых моментов, угрожает опасность. Мне хочется от всего сердца помочь морю, вернуть ему чистоту и здоровье. Ведь это не просто вода и песок — это часть моей души, и я сделаю все возможное, чтобы оно снова стало таким же прекрасным, как в моих детских воспоминаниях", — рассказала Анастасия Четверушкина, руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи.
В Анапу добровольцы прибудут 21 февраля, а вернутся 2 марта. Как и другие волонтеры, самарцы будут чистить побережье, спасать птиц и животных от нефтепродуктов. После регистрации на сайте Добро.рф волонтеры будут обеспечены всем необходимым: питание, проживание, средства индивидуальной защиты и трансфер.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.