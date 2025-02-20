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Молодежная политика Общество

Самарские волонтеры отправились чистить Черное море от мазута

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 волонтеров из Самарской области поехали в Анапу с экологической миссией, чтобы помочь очистить пляжи Черного моря от мазута и помочь пострадавшим животным. В числе волонтеров — активисты Самарского Союза молодежи, бойцы российских студенческих отрядов и сотрудники министерства молодежной политики.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Несмотря на то, что крушение танкера с мазутом в Керченском проливе произошло почти два месяца назад, береговая территория по-прежнему требует очистки, хотя следов мазута на песке с каждой неделей остается все меньше. И, конечно, по-прежнему нуждаются в помощи обитатели побережья — животные и птицы.

"Для меня Черное море — это путешествия в детстве с родителями, летние смены в лагерях. Сегодня я еду помогать другим волонтерам. Не смогла оставаться в стороне, когда природе, которая дала мне столько счастливых моментов, угрожает опасность. Мне хочется от всего сердца помочь морю, вернуть ему чистоту и здоровье. Ведь это не просто вода и песок — это часть моей души, и я сделаю все возможное, чтобы оно снова стало таким же прекрасным, как в моих детских воспоминаниях", — рассказала Анастасия Четверушкина, руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи.

В Анапу добровольцы прибудут 21 февраля, а вернутся 2 марта. Как и другие волонтеры, самарцы будут чистить побережье, спасать птиц и животных от нефтепродуктов. После регистрации на сайте Добро.рф волонтеры будут обеспечены всем необходимым: питание, проживание, средства индивидуальной защиты и трансфер.

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