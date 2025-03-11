Простуда и ее осложнения: когда нужно обращаться к врачу

Холодное время года традиционно именуется сезоном простуд и неизменно приносит с собой множество вопросов: стоит ли делать прививки, как укрепить иммунитет, помогает ли маска защититься от вирусов и можно ли справиться с болезнью без лекарств? Многие люди ориентируются на народные методы и советы из интернета, но насколько они эффективны? О том, что на самом деле помогает предотвратить заболевания и какие ошибки чаще всего совершают пациенты, мы поговорили с главным врачом ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 13" Железнодорожного района Анной Кравец.

— Анна Александровна, с чем связано увеличение числа заболеваний в холодное время года? Это действительно последствия переохлаждения или есть другие причины?

— Действительно, в осенне-зимний период простудные заболевания встречаются чаще. Дефицит солнечного света, нехватка витамина D, снижение физической активности — все это может ослабить защитные силы организма. Кроме того, мы больше времени проводим не на свежем воздухе, а в закрытых помещениях, где легко размножаются болезнетворные микроорганизмы. В холодное время года мы реже открываем окна, вирусы накапливаются в комнате или офисе. Наиболее распространены в холодное время года острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп.

— А какова ситуация с гриппом в этом году?

— В этом году мы наблюдаем грипп типа А и типа Б. В целом заболеваемость остается в пределах сезонных значений.

— Профилактика играет важную роль. Какие меры можно порекомендовать?

— Безусловно, легче предотвратить заболевание, чем лечить его последствия. Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. На протяжении долгих лет в начале сентября в государственные лечебные учреждения Самары поступает вакцина против гриппа. Для пациентов с полисом ОМС вакцинация абсолютно бесплатная и не займет много времени, зато может спасти от грозных осложнений, вызванных вирусом гриппа. Да и само заболевание, если все-таки заболеешь, будет протекать в стертой абортивной форме. Это наиболее действенный способ защиты.

— Зима заканчивается. Имеет ли смысл делать прививку от гриппа?

— Конечно, вакцинацию лучше всего проходить до начала сезонного подъема заболеваемости. Начало осени считается оптимальным временем для вакцинации.

— Многие сомневаются в необходимости прививок, опасаются побочных эффектов. Что вы можете сказать скептикам?

— Мое твердое убеждение — вакцинация необходима. Это элемент разумного отношения к своему здоровью. Отказ от прививки подвергает организм большому риску осложнений после перенесенного гриппа.

— Вакцинация доступна только взрослым или детям тоже делают прививки?

— Прививку от гриппа делают и взрослым, и детям. Вакцинация возможна уже с шестимесячного возраста. Особенно важно прививать детей, посещающих детские сады и школы, так как они чаще контактируют с другими детьми и более подвержены риску заражения.

— Все знают — чтобы не "подцепить" кишечную инфекцию, нужно мыть руки с мылом. А насколько важно мыть руки в целях профилактики ОРВИ и тому подобных заболеваний?

— Это одно из главных правил профилактики любых инфекционных заболеваний. На руках может находиться огромное количество бактерий и вирусов, которые легко передаются через прикосновения. Регулярное мытье рук помогает уменьшить вероятности болезни.

— А если нет возможности помыть руки, например, в дороге?

— В этом случае рекомендуется использовать антисептические салфетки или санитайзеры. Они помогают очистить кожу от большинства патогенов и являются хорошей альтернативой, если нет доступа к воде и мылу.

— Некоторые люди практикуют промывание носа физраствором, раствором морской соли и так далее. Насколько это полезно?

— Если человек абсолютно здоров, промывать нос солью профилактически не стоит. Однако при появлении первых симптомов насморка можно использовать аптечные растворы для промывания. Также никто не отменял проверенный временем метод: стакан теплой воды, ложка соды и ложка соли. Но важно помнить, что такие процедуры следует проводить только при необходимости.

— А что вы можете сказать о ношении масок? Насколько они эффективны? Приходилось слышать такое мнение, что маска для вируса — все равно, что открытое окно для кота…

— Да, бытует такое мнение… Общество делится на тех, кто считает, что маска бесполезна, другие носят по две-три одновременно. Истина, как всегда, посередине. В период подъема заболеваемости, в местах большого скопления людей маску надеть будет целесообразно. Она не дает стопроцентной защиты от вирусов, но ее ношение в людных местах может вас уберечь. Особенно важно надевать маску, если вы уже заболели — так вы защитите окружающих.

— То есть маска помогает и не заразить, и не заразиться?

— Совершенно верно. Если болеющий человек надевает маску, он снижает вероятность распространения инфекции. Если же маску надевает здоровый человек, это также создает дополнительный барьер для вирусов, особенно в транспорте, магазинах и других людных местах.

— Чем можно помочь укрепить иммунитет? Сейчас много рекламы таблеток для повышения иммунитета. На мой взгляд, это полное безобразие…

— На мой взгляд тоже. Таблетки назначает врач. В целом же, для поддержания иммунитета необходимы здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений. Это проверенные и эффективные меры.

— Насчет проветривания — очень важный момент. Многие люди боятся сквозняков и полностью закупоривают окна, особенно, если уже заболели…

— Если не проветривать помещение, концентрация вирусов в воздухе повышается, а риск заражения увеличивается. Заболеваем мы не от сквозняка или холода, а от микроорганизма — возбудителя той или иной инфекции. Проветривание помогает снизить количество вирусов в воздухе, улучшает качество дыхания и снижает вероятность инфицирования.

— А что насчет правильного питания? Ведь у каждого свой взгляд на здоровый рацион. Давайте повторим основные принципы питания, особенно в сезон вирусных заболеваний.

— Важно включать в рацион сезонные овощи, фрукты, продукты, богатые витаминами и минералами. Белки — важная составляющая рациона, они помогают иммунной системе справляться с инфекциями. Следует минимизировать потребление жирной и чрезмерно сладкой пищи. Также важно пить достаточно жидкости — это помогает организму быстрее выводить токсины и бороться с вирусами.

— Осложнения бывают только после гриппа? Или обычная простуда тоже может привести к неприятным последствиям, если ее переносить на ногах?

— Любое вирусное заболевание может привести к осложнениям, будь то грипп или другая респираторная инфекция. Если болезнь не лечить или переносить на ногах, возможны такие осложнения, как бронхит, пневмония, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому при первых симптомах важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.