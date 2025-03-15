В Волжском районе Granta слетела с обочины и перевернулась

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В пятницу, 14 марта, в 16:30 в Волжском районе в ДТП пострадал 48-летний водитель LADA Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области