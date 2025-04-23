Около 500 жителей региона поддержали донорское движение: в Самаре прошла эстафета "Огонь жизни"

В Самарской области стартовала всероссийская донорская эстафета "Огонь жизни", направленная на пропаганду донорства крови донорства костного мозга. Мероприятие пройдет в 97 городах по всей России при поддержке федерального медико-биологического агентства совместно с благотворительным фондом "Импакт" и фондом поддержки социальных инициатив "Огонь жизни".

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и амбассадор донорства костного мозга, мировой рекордсмен, марафонец Артем Алискеров дали старт эстафеты от Самарской областной клинической станции переливания крови.

"В этот день мы собрались, чтобы привлечь новое количество участников стать донорами крови, а также вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и увеличить шансы на спасение жизни пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. Еще раз хочу поблагодарить всех организаторов, участников этой акции, а также губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который поддержал данное мероприятие", — отметил Андрей Евгеньевич.

Факелоносцами в этот день выступили: генеральный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Роберт Тер-Абрамян, почетный донор, руководитель АНО "Добро Даром Волга" Дмитрий Черкашин, донор костного мозга Александр Емельянов, руководитель спортивного сообщества "ОТЦЫ" Алексей Смирнов, врач анестезиолог — реаниматолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой, донор Алексей Мухин, участник СВО, почетный донор России, Москвы, ДНР Евгений "Донор", сотрудник железной дороги, донор Руслан Зарифулин.

"Благодаря эстафете мы постараемся привлечь максимальное количество людей к акции. На футбольных матчах по всей стране мы тоже устраивали мобильные точки сбора крови для вхождения в регистр", — рассказал Роберт Тер-Абрамян.

Сопровождал участников эстафеты Артем Алискеров, который сам перенес острый лимфобластный лейкоз, а с 2021 года, после завершения лечения, стал Амбассадором донорства костного мозга России.

"Задача прежняя — наполнить информационное поле о том, что донорство — это просто и безопасно. Четыре миллилитра крови из вены, и однажды вы можете стать для кого-то спасителем. Благодаря нашему примеру, люди могут сделать хорошее дело", — подчеркнул Артем.

Завершить эстафету предоставили участнику СВО, почетному донору России, Москвы, ДНР Евгению на площади Славы, где был развернут мобильный комплекс заготовки крови и точка типирования для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

"Отдавая частичку себя — свою кровь для спасения жизней других, мы совершаем важный и правильный поступок. Мы дарим частичку своей жизни, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Каждая капля крови — это надежда и возможность на выздоровление. Давайте вместе будем идти по этому пути милосердия и поддержки, ведь спасая другого, мы обогащаем свою жизнь и вдохновляем окружающих на добрые дела", — отметил Евгений.

Итоги донорской акции в Самарской области: 355 человек сдали кровь, а в Федеральный регистр костного мозга вступили — 72 человека.

23 апреля эстафета пройдет в Тольятти: старт будет дан от Центра радиологии и онкологии ФМБА России (Южное шоссе, 125) и завершится в Парке Победы. Поддержите донорское движение: участвуйте в своем городе в этапах всероссийской эстафеты и вступайте в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.