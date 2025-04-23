Кредитный рейтинг НОВИКОМа повышен до уровня ruAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг дочернего банка Ростеха с ruAA- до уровня ruAA с прогнозом "стабильный". Также агентство улучшило капитальную позицию банка с адекватной до сильной. Положительная оценка деятельности НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) обусловлена высокой рентабельностью.

НОВИКОМ входит в ТОП-20 российских банков по размеру активов, которые на 1 января 2025 года составили 1 038,1 млрд рублей. Дочерний банк Ростеха реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики.

НОВИКОМ играет ключевую роль в финансировании и обслуживании ведущих высокотехнологичных отечественных производств, которые и составляют основу его качественной клиентской базы. Эксперты агентства подчеркнули, что банк кредитует и проводит расчетно-кассовое обслуживание как промышленных компаний, входящих в периметр Ростеха, так и ведущих предприятий различных отраслей национальной экономики.

Повышение рейтинга банка отражает усиление капитальной позиции и снижение доли ссуд, реструктурированных без понижения категории качества. Также агентством учитывается рост обеспеченности ссудного портфеля НОВИКОМа и рост маржинальности операций, который обусловил увеличение рентабельности бизнеса кредитной организации. Отмечается, что рентабельность капитала банка превысила прошлогодние показатели на 10 процентных пунктов: такую динамику поддержал рост маржинальности операций и низкий уровень операционных расходов.

Одновременно с решением о повышении рейтинга была повышена оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка на один уровень.

Кроме того, агентство оценило систему корпоративного управления и риск-менеджмента в НОВИКОМе, подчеркнув их соответствие масштабам деятельности организации и поставленным задачам. В ближайшие годы банк планирует последовательно наращивать корпоративный ссудный портфель.

"НОВИКОМ продолжает четко следовать стратегии, утвержденной "РТ-Финанс". Как результат — стабильный рост показателей банка, системное развитие бизнеса и расширение географии присутствия нашей организации. Отрадно, что работа команды НОВИКОМа достойно оценена специалистами рейтингового агентства "Эксперт РА" по целому ряду показателей. Объективный взгляд со стороны позволяет нам убедиться в правильности выбранной стратегии и подтверждает финансовую устойчивость банка", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.