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ОТП Банк признан самым динамичным банком в соцсетях в 2025 году (Brobank)

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк стал лидером по приросту активности в социальных сетях в 1 кв. 2025 года (к 1 кв. 2024), согласно исследованию, проведенному сервисом Brobank. Банк продемонстрировал рекордную динамику индекса активности (+0,429 п.), благодаря чему поднялся на 29 позиций, заняв 7-е место в общем рейтинге среди 30 кредитных организаций, участников исследования.

В среднем, по результатам исследования, банки в 2025 году продемонстрировали снижение темпа публикаций на 12,92% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, в I квартале 2025 года банки размещали в среднем 24,27 поста в сутки, что является новым антирекордом для отрасли. Несмотря на эту тенденцию, ОТП Банк уверенно увеличил свою продуктивность, обеспечив почти двукратный отрыв от ближайшего конкурента по частоте размещения публикаций в своих соц.сетях.

"Этот результат стал возможен благодаря систематической и продуктивной работе банка по созданию интересного контента, который помогает привлекать новых подписчиков и удерживать текущих", — отмечает директор по коммуникациям ОТП Банка Ольга Очеретина.

В исследовании была проанализирована активность российских банков в социальных сетях за период с января по март 2025 года. В рамках исследования был использован индекс активности, отражающий среднесуточную частоту публикаций в группах, используемых для общего информирования. При этом не учитывались узкопрофильные сообщества, такие как группы для инвесторов или для отдельных продуктов.

Методология исследования включала "ручной" сбор данных, что позволило учитывать публикации, размещенные в течение дня и представляющие собой единое целое. Это особенно важно для таких платформ, как Telegram, где часто один пост делится на несколько частей, включая текст, картинку, опросы и видео.

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