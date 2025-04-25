В ВТБ заявили о замедлении темпа снижения ставок по вкладам

Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации. В ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых. Дальнейшее снижение ставок вероятно, но меньшими темпами, чем в последние месяцы. На рынке розничного кредитования тренд не изменится — ставки останутся заградительными и будут "давить" на спрос. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Как и прогнозировали эксперты ВТБ, Центральный Банк четвертый раз подряд сохранил текущую ключевую ставку на уровне 21%. Ее движение вниз, по оценке банка, возможно во втором полугодии, так как сейчас влияние основных проинфляционных факторов остается достаточно сильным.

Рынок сбережений

"Время вкладчика" на розничном рынке продолжается. По данным регулятора, общерыночный рублевый портфель, вырос в марте на 400 млрд руб. за счет прироста срочных депозитов, несмотря на снижение максимальных ставок по вкладам. По данным ЦБ РФ, за март в среднем примерно ставки по вкладам снизились на 0,6 п. п.

По прогнозам ВТБ, максимальные ставки в ближайшие полтора-два месяца стабилизируются в пределах 19-20% годовых. После прошедшего раунда снижения ставок в феврале–апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности. Дальнейшее снижение ставок не исключено, хоть и не быстрыми темпами. Поэтому у клиентов пока еще сохраняется возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам.

Рынок розничного кредитования

На рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне. Учитывая ожидания, что ЦБ РФ будет поддерживать жесткую политику большую часть 2025 года, в ближайшей перспективе мы не прогнозируем смены тренда. Например, ставки по рыночной ипотеке пока по-прежнему будут превышать 25%, "давя" на спрос, поэтому в структуре банковских выдач продолжат доминировать госпрограммы.

ВТБ пока планирует придерживаться текущего ценообразования по розничным кредитам. В случае, если стоимость привлечения на рынке продолжит снижаться, несмотря на удержание ключевой ставки, банк использует эту возможность для улучшения условий по рыночной ипотеке и кредитам наличными. В сегменте автокредитования ВТБ регулярно обновляет тарифы с учетом конъюнктуры рынка и условий субсидий автопроизводителей.