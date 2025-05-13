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Сбер поможет предпринимателям перевести выручку с Авито без комиссии

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь предприниматели, которые продают товары через Авито, могут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 рублей. Для этого достаточно подключить пакет услуг Сбера "Только для селлеров".

В пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнёров Сбера, таким как юридическая поддержка, электронный документооборот, отчётность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощённой системой "Доходы", чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счёт в СберБизнесе. После проверки по СберБизнес ID продавец получит значок "Документы проверены". По информации Авито, товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

Новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние 6 месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров на Авито.

"Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнёров Сбера. К тому же с нашим пакетом услуг "Только для селлеров" пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надёжной площадки", — рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

"Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнёрство со Сбером — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать продажи на Авито ещё более выгодными для наших пользователей", — отметил коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

Гид потребителя

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