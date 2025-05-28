ОТП Банк и финтех компания Баланс-Платформа запустили сервис безбумажного кредитования для авторитейла

ОТП Банк и финтех компания Баланс-Платформа (ООО "БАЛАНС-ПЛАТФОРМА") в рамках партнерского сотрудничества представили онлайн-сервис для полностью безбумажного оформления автокредитов автопроизводителями и дилерами.

Такая интеграция создала бесшовный путь и возможность подбора клиентами оптимальных кредитных ставок, существенно сократила срок покупки автомобилей в кредит на сайтах и с помощью мобильных приложений авторитейлеров.

На фоне снижения спроса на автомобили в I квартале 2025 года профессиональным участникам авторынка пришлось быстро адаптироваться и искать способы расширения воронки продаж. Так, в рамках пилотного проекта один из крупнейших автомобильных маркетплейсов в России — Fresh — интегрировал на своём сайте онлайн модуль Баланс-Платформы, реализовав возможность полного дистанционного оформления автокредитов на автомобили с пробегом в АО "ОТП Банк". Проект был реализован в соответствии с правилами оператора финансовой платформы — АО "ОФМ". Это позволило повысить конверсию на сайте и сохранить объем продаж на уровне декабря 2024 года на фоне общего снижения объема автокредитования на рынке.

"С помощью мобильного приложения Fresh клиент авторизуется посредством портала Госуслуги, заполняет анкету и в течение получаса получает решение. Уже во время визита в дилерский центр можно за несколько секунд подписать кредитный договор при помощи смс и забрать свой автомобиль. Мы и дальше будем дорабатывать процессы выдачи автокредитов, чтобы предоставлять наилучший клиентский сервис", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"Интеграция была реализована за счет облачного white-label решения полного цикла автокредитования от Баланс-Платформы: от подачи заявки, одобрения и оформления сделки с клиентом до взаимодействия с партнерами и взаиморасчетов с агентами. Для клиентов Fresh путь оформления в онлайне сократился до 30 минут c учетом заполнения анкеты, всех проверок и подтверждения кредита от ОТП Банка", — прокомментировала директор департамента развития бизнеса автокредитования и страхования Баланс-Платформа Екатерина Конова.