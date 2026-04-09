В Тольятти водитель на "Гранте" насмерть сбил пешехода

В среду, 9 апреля, в 22:53 в Тольятти произошло смертельное ДТП - погиб пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 22-летний водитель Lada Granta, двигаясь по проспекту Степана Разина со стороны ул. Фрунзе в направлении ул. Свердлова, в районе дома №41 на проспекте Степана Разина наехал на пешехода (данные мужчины устанавливаются), переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.