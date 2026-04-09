В Центральном районе Тольятти в аварии с тремя авто пострадала женщина

В среду, 9 апреля, в 7:25 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с тремя автомобилями, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГАИ, 44-летняя женщина за рулем Peugeot 107, двигаясь по ул. Базовой в направлении ул. Ларина, в районе здания №48 на ул. Базовой не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с движущимся попутно ГАЗ-3302 под управлением 43-летнего мужчины. После этого Peugeot 107 наехал на стоящий автомобиль Lada Grantа под управлением 71-летнего мужчины. Водителя Peugeot 107 госпитализировали.