Средневолжская газовая компания определила приоритеты на пять лет

Газовая отрасль - одна из наиболее консервативных, но и в ней не обойтись без повышения эффективности. Какие первоочередные задачи стоят перед Средневолжской газовой компанией и какова стратегия ее развития? Об этом Волга Ньюс рассказал в своем первом эксклюзивном интервью председатель правления ООО "СВГК" Иван Аветисян.

Консервативная отрасль

- До прихода в СВГК вы достаточно долго работали в энергетике - в частности, в структурах "ИнтерРАО ЕЭС". Какими проектами занимались?

-Да, действительно в "ИнтерРАО ЕЭС" я работал на нескольких проектах по строительству и вводу в строй новых энергогенерирующих мощностей. Один из таких проектов - это олимпйский объект, построенная с нуля газотурбинная Джубгинская ТЭС. В том числе у меня был очень интересный опыт работы и в финансовом секторе, и в оборонно-промышленном комплексе.

- То есть, с одной стороны, есть опыт работы в инфраструктурной отрасли, а с другой - свежий взгляд. В том, что вы ожидали увидеть в СВГК, и том, что увидели, совпали ли ваши ожидания и реальность?

- Каких-то серьезных сюрпризов не оказалось. У газовой и энергетической отрасли много сходных проблем, в первую очередь связанных с экономикой, финансовым управлением. Есть и похожее мышление: если производственные процессы за десятилетия уже отработаны, то понимание того, что предприятие должно показывать положительный финансово-экономический результат, не всегда очевидно. С этой точки зрения обе отрасли консервативны.

- Как вы оценили коллектив, который сложился в компании? И если вы это ощущаете, то как коллектив оценил вас?

- Конечно же, у людей пока остается здравая настороженность ко мне, но в целом доверительный конструктивный диалог уже наладился. У меня было достаточно времени, чтобы понять, что в СВГК сложился крепкий, профессиональный коллектив, с которым можно браться за решение самых серьезных задач. Уровень технической надежности в компании очень высок - это лучший критерий качества работы сотрудников.

Ориентир - на клиента

- Что вам кажется сейчас наиболее важным, первоочередным в списке задач, которые надо решать?

- Первоочередных задач несколько, и они в немалой степени связаны друг с другом. В первую очередь это улучшение взаимодействия с нашими абонентами, что предусматривает повышение клиентоориентированности компании и дальнейший рост надежности системы бесперебойного газоснабжения.

Большое внимание будет уделено оптимизации процессов внутри компании, что в итоге должно привести к сокращению сроков принятия решений и более эффективному распределению производственных ресурсов.

- Что нового появится в практике работы СВГК с ее клиентами?

- Мы планируем повысить уровень автоматизации клиентского обслуживания. Время не стоит на месте, и люди все чаще предпочитают использовать для общения с коммунальными структурами мобильные приложения, как это давно сделано в банковской сфере. Конечно же, мы учитываем эту тенденцию.

- А что будет сделано для удобства тех, кто в возрасте и кому сложно освоить электронные сервисы?

- Мы понимаем, что круг наших клиентов очень велик и разнороден. Помимо индивидуальных предпочтений, есть и ситуации, когда действительно эффективнее будет личный контакт. Поэтому мы готовимся развернуть сеть Центров обслуживания клиентов (ЦОК) с удобными клиентскими зонами.

- Где и когда будет открыт первый такой центр?

- Ориентировочно, он появится в Самаре в третьем квартале 2019 года. Но это пока предварительные планы, они будут корректироваться.

- В последнее время сеть ЦОК активно развивают "Самарская сетевая компания" (ССК), "Самараэнерго". Намерены ли вы использовать у себя опыт энергетиков, а также других газовых компаний?

- Конечно, мы изучаем опыт конкурентов, опыт смежных отраслей, в том числе и работу в данном направлении коллег-энергетиков. Наша задача - взять готовые, отработанные решения и оптимизировать с учетом специфики отрасли. В нашей команде есть люди, которые работали раньше в других ресурсоснабжающих компаниях и имеют реальный опыт эффективности внедрения новых технологий с пониманием всех скрытых подводных камней.

Фактически нам предстоит реорганизация всей структуры управления СВГК, целью которой будет повышение экономической эффективности и клиентоориентированности компании.

- Когда ждать итогов этого проекта?

- Процессы, направленные на повышение качественных показателей, не имеют какой-то финальной точки - всегда есть к чему стремиться, что совершенствовать. Но рассчитываю, что в 2019 году мы как минимум перейдем на новую оргструктуру. Ну, а в целом многие существенные изменения дадут эффект в течение пяти лет. Эти сроки и являются нашим горизонтом планирования.

Стратегия обновления

- Какие задачи будет решать реорганизация и в чем ее суть?

- Новую структуру мы разрабатываем с одним из ведущих российских консультантов в этой сфере - "Экопси Консалтинг". Так, с одной стороны, ряд универсальных офисных функций (например управление финансами) и юридическая работа будут централизованы. Кстати, уже создана единая служба логистики и закупок, и это открывает новые возможности для наших потенциальных поставщиков и подрядчиков. С другой стороны, производственные подразделения, рассредоточенные по территории области, получат больше самостоятельности в своей работе, но в своем узко специализированном направлении.

- Что еще планируется изменить в структуре подразделений компании?

- В целом структура СВГК складывалась исторически довольно разнородно, и сейчас наши филиалы сильно различаются по охватываемой территории, по протяженности обслуживаемых газопроводов, по количеству абонентов. В новой структуре филиалы станут сопоставимыми.

Перераспределение функций и ответственности будет подкреплено новой системой мотивации, поощряющей экономическую эффективность и качество работы. Например, в системе мотивации персонала ЦОКов и служб, работающих с клиентами, будет учтена степень удовлетворенности потребителей взаимодействием с СВГК. Ранее такой критерий не использовался, но считаю, что пора его вводить.

- Как будет развиваться и обновляться газораспределительная сеть?

- Работу по обновлению существующей сети газораспределения в рамках долгосрочной инвестпрограммы мы ведем планово, но при этом еще внимательно изучаем и проекты по строительству новых жилых массивов. В наших интересах - заранее выходить на застройщиков и оказывать услуги там, где это экономически целесообразно для нас и будущих потребителей. Расширение этой сферы деятельности СВГК - задача наших вновь создаваемых центров техприсоединения и строительства.

- Кроме основной деятельности, СВГК занимается и реализацией дополнительных услуг. Каковы планы компании в этой сфере?

- Действительно, наряду с газораспределением и газификацией, компания оказывает услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, обслуживанию котельных и прочих коммунально-бытовых объектов, ведет проектные и строительно-монтажные работы. Для нас это возможность диверсифицировать тарифно-регулируемую деятельность за счет работы в конкурентных секторах рынка.

Мы будем активно развивать коммерческие направления деятельности по продаже потребителям дополнительных услуг. И то, что делается в плане клиентоориентированности, должно этому способствовать.

- Ключевой момент развития для любой частной газотранспортной компании - взаимоотношения со структурами "Газпрома" в регионе. Какие они у СВГК?

- Вы правы. "Газпром трансгаз Самара", "Газпром межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" и "СВГК" - это партнеры, которые находятся в единой производственной связке. Есть вопросы, по которым у нас не всегда полностью совпадают точки зрения, но есть и огромное количество технических задач, которые мы можем решить только в ходе совместной работы. Есть и общая цель - сделать нашу региональную систему газоснабжения еще более надежной и эффективной.

У нас рабочие, партнерские отношения, наши сотрудники в ежедневном режиме решают общие производственные задачи, мы даже участвуем в корпоративных мероприятиях друг друга. Рассчитываем так же конструктивно взаимодействовать с коллегами и в будущем.