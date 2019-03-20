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Происшествия

Из аэропорта Курумоч принудительно отправлен домой знакомый боевиков ИГ

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале 2019 г. в аэропорту Курумоч прошло контролируемое выдворение с территории Российской Федерации гражданина одной из стран Центральной Азии, поддерживающего отношения с лицами, которые в настоящее время выехали в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По информации ведомства, ныне выдворенный иностранец был задержан в январе этого года в результате проведенного их сотрудниками комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Самары.

"Установлено, что указанное лицо, а также его связи посещали действовавший в Самаре до мая 2016 г. нелегальный молельный дом в пос. Красный Пахарь, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В итоге 24 января 2019 г. решением Центрального районного суда Тольятти данный иностранец был помещен в центр временного содержания иностранных граждан, а в феврале выдворен в страну, откуда он ранее прибыл в Россию, с последующей передачей под контроль сотрудникам национальных правоохранительных органов.

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