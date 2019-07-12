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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарский метрополитен получит более 2 млрд руб. на установление систем транспортной безопасности

МОСКВА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский метрополитен получит свыше 2 млрд руб. на обеспечение безопасности населения на транспорте в 2019-2022 гг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Архив «ВН»

На сумму 1,1 млрд руб. планируется оснастить 21 объект метрополитена сертифицированными в области транспортной безопасности техническими системами видеонаблюдения (в том числе интеллектуального), сигнализации, контроля управления доступом, приема, передачи, сбора и обработки информации, связи и оповещения. 715 млн руб. из этой суммы перевозчику выделит федеральный бюджет и еще 315 млн добавит региональный.

Еще 959,7 млн руб. Самарскому метрополитену выделят на оснащение контроль-пропускных пунктов в метро оборудованием для досмотра, обнаружения, распознавания и идентификации объектов, запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности. 623,8 млн руб. на эти цели выделит государство и 335,9 млн руб. - регион.

Деньги поступят муниципальному предприятию тремя траншами в 2020, 2021 и 2022 годах.

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