Самарский метрополитен получит более 2 млрд руб. на установление систем транспортной безопасности

Самарский метрополитен получит свыше 2 млрд руб. на обеспечение безопасности населения на транспорте в 2019-2022 гг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На сумму 1,1 млрд руб. планируется оснастить 21 объект метрополитена сертифицированными в области транспортной безопасности техническими системами видеонаблюдения (в том числе интеллектуального), сигнализации, контроля управления доступом, приема, передачи, сбора и обработки информации, связи и оповещения. 715 млн руб. из этой суммы перевозчику выделит федеральный бюджет и еще 315 млн добавит региональный.

Еще 959,7 млн руб. Самарскому метрополитену выделят на оснащение контроль-пропускных пунктов в метро оборудованием для досмотра, обнаружения, распознавания и идентификации объектов, запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности. 623,8 млн руб. на эти цели выделит государство и 335,9 млн руб. - регион.

Деньги поступят муниципальному предприятию тремя траншами в 2020, 2021 и 2022 годах.