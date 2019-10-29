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Футбол Спорт

Футболисты "Самарского Стройфарфора" сыграли на турнире SAMARA BUSINESS CUP

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Самарского Стройфарфора" по мини-футболу приняла участие в любительском турнире SAMARA BUSINESS CUP среди региональных банков, предприятий и компаний.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Для заводской команды по мини-футболу нынешний турнир оказался 18-м по счету. С 2012 года футболисты не пропустили ни одного мероприятия. Важным для себя они считают не только спортивные результаты, общение с коллегами и небывалый заряд эмоций, который сопровождает каждый турнир. SAMARA BUSINESS CUP поддерживает детский футбол. Так, пока в роли зрителей стадион посетили ребята из школы-интерната № 111 города Самары, которые мечтают стать футболистами и упорно идут к своей цели. Для ребят организаторы приобрели профессиональные футбольные мячи, а игра взрослых команд стала для них хорошим мастер-классом.

В любительском турнире по мини-футболу приняли участие 10 команд. Наряду с "Самарским Стройфарфором" мероприятие поддержали банк ВТБ, "СамараНИПИнефть", Альфа-банк, Поволжский банк Сбербанка России, "Самарская сетевая компания", Агрохолдинг "БИО-ТОН", Газпромбанк, объединенная команда Росбанка и Русфинанс банка, Россельхозбанк.

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