Футболисты "Самарского Стройфарфора" сыграли на турнире SAMARA BUSINESS CUP

Команда "Самарского Стройфарфора" по мини-футболу приняла участие в любительском турнире SAMARA BUSINESS CUP среди региональных банков, предприятий и компаний.

Для заводской команды по мини-футболу нынешний турнир оказался 18-м по счету. С 2012 года футболисты не пропустили ни одного мероприятия. Важным для себя они считают не только спортивные результаты, общение с коллегами и небывалый заряд эмоций, который сопровождает каждый турнир. SAMARA BUSINESS CUP поддерживает детский футбол. Так, пока в роли зрителей стадион посетили ребята из школы-интерната № 111 города Самары, которые мечтают стать футболистами и упорно идут к своей цели. Для ребят организаторы приобрели профессиональные футбольные мячи, а игра взрослых команд стала для них хорошим мастер-классом.

В любительском турнире по мини-футболу приняли участие 10 команд. Наряду с "Самарским Стройфарфором" мероприятие поддержали банк ВТБ, "СамараНИПИнефть", Альфа-банк, Поволжский банк Сбербанка России, "Самарская сетевая компания", Агрохолдинг "БИО-ТОН", Газпромбанк, объединенная команда Росбанка и Русфинанс банка, Россельхозбанк.