"Ночной патруль" и автоинспекторы поймали за ночь трех водителей в Самарской области

В Самарской области за ночь с 30 ноября на 1 декабря задержали трех, предположительно, нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 4:00 активисты "Ночного патруля" сообщили сотрудникам ДПС, что по ул. Калинина в Самаре едет Lada Granta с, вероятно, нетрезвым водителем. Автомобиль остановили. У водителя была шаткая походка и запах алкоголя, но 32-летний мужчина отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него собрали административный материал, а машину эвакуировали на спецстоянку.

В Автозаводском районе Тольятти примерно в 6:00 горожане рассказали экипажу ДПС, что по проспекту 70 лет Октября предположительно пьяный водитель едет на Lada Priora. Автомобилист не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. Когда машину все же остановили, выяснилось, что за рулем был 26-летний мужчина. В мае 2019 г. его уже наказывали за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Теперь на него собрали материал по ст. 264 прим. 1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение и отказ от освидетельствования. Кроме этого, на него составили протоколы за невыполнение требования полиции, вождение без прав и отсутствие страховки.

В Сызрани около 2:00 активисты "Ночного патруля" заметили, что мужчина с признаками опьянения сел в ВАЗ-2105 и начал движение. Общественники сообщили об этом наряду ДПС. Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции встретили "пятерку" на пр. 50 лет Октября. Водитель не остановился и увеличил скорость, при этом нарушая ПДД. Вскоре его задержали. Оказалось, что у 21-летнего автомобилиста не было водительского удостоверения, а сам он был нетрезв, что подтвердило освидетельствование. В отношении парня составили административные материалы, а машину отправили на спецстоянку.