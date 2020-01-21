Родители девочки, умершей в Клиниках СамГМУ, дошли до председателя СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал подробного доклада от руководителя СУ СК РФ по Самарской области о следствии и принятом процессуальном решении по уголовному делу о смерти несовершеннолетней в Клиниках медуниверситета.

Дело в том, что в смерти дочери родители погибшей винят медиков. По их мнению, во время операции ребенку могли занести вирус. Однако экспертизы во время следствия якобы не установили вины врачей, поэтому уголовное дело закрыли. Родители погибшей планируют оспорить это решение.

Советский межрайонный следственный отдел областного СУ СК 15 января 2018 г. по факту смерти несовершеннолетней в Клиниках СамГМУ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").

По данным следствия, с 2011 по 2017 г. девочка 2001 года рождения неоднократно лечилась амбулаторно и стационарно в отделении детской травматологии и ортопедии клиник. В том числе ей сделали четыре операции на правой ноге из-за прогрессировавшей опухоли правой голени.

13 декабря 2017 г. по направлению Чапаевской ЦГБ она опять поступила в Клиники СамГМУ. На следующий день провели очередную операцию. А 26 декабря из-за ухудшения жизнеспособности тканей нижней конечности ребенку ампутировали правую ногу. Со 2 января 2018 г. состояние девочки ухудшилось. 10 января 2018 г. она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии Клиник СамГМУ.

По данным областного СУ СК, несколько судебных экспертиз не нашли прямой причинно-следственной связи между выявленными недостатками и смертью ребенка. (О каких именно выявленных недостатках идет речь, следственное ведомство не уточняет. - Прим. Волга Ньюс). В результате 10 октября 2019 г. следователь Советского МСО вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях медицинских работников состава преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ.