Самарец впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду

По итогам чемпионата России по парасноуборду, прошедшего в Миассе, спортсмены Самарской области – Сергей Новиков и Константин Ганечкин – завоевали две медали. Соревнование проходило среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе облправительства.

В Самаре занятия по парасноуборду начались год назад на горнолыжном комплексе "СОК Красная Глинка" по инициативе тренера Дмитрия Волобоева, который вместе с коллегой Татьяной Шевыревой начал обучать этому виду спорта небольшую группу людей с ограничениями здоровья. Среди них оказался Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-тилетнем возрасте из-за онкологического заболевания. Первую в жизни тренировку по сноуборду он провел 2 января 2020 года. А уже через месяц завоевал 2 серебра на Кубке России.

На чемпионате страны в Миассе Сергей Новиков в дисциплине кросс-слалом снова стал серебряным призером. А в сноуборд-кроссе он выиграл золото, став первым самарским чемпионом страны по парасноуборду.

"Задача на соревнованиях была одна — победить и преодолеть самого себя. В первую очередь, следил за своим катанием, а не за соперниками, кто на каком месте, далеко ли там до медалей. Трассы были очень сложные, не все даже доезжали до финиша. Медали дались тяжело, было немало трудностей", — рассказал Сергей Новиков.

Другой спортсмен, Константин Ганечкин, в 5 лет попал под машину, остался без правой руки и ноги. С 2010 года профессионально занимается плаванием, призер чемпионатов России, мастер спорта. На чемпионате в Миассе Константин выиграл бронзу в сноуборд-кроссе.

"Парасноуборд требует хорошей физической подготовки. Даже мне с моим опытом профессионального спортсмена нелегко. Выступать на чемпионате страны было волнительно, это был мой первый старт. Будем тренироваться дальше, и претендовать на более высокие результаты", — отметил бронзовый призер чемпионата России.

Тренер Дмитрий Волобоев поблагодарил регион за поддержку самарских парасноубордистов: "Министерство спорта Самарской области и "Центр спортивной подготовки" сделали все необходимое, чтобы наши ребята выступили на чемпионате. Все организационные и финансовые вопросы были решены в кратчайшие сроки. Помогают нам и по другим направлениям. Такая поддержка и заинтересованность региона очень важна. Сейчас мы вместе планомерно, шаг за шагом, развиваем парасноуборд в губернии".

"Парасноуборд начал у нас развиваться благодаря энтузиазму тренеров и региональному штабу ОНФ в Самарской области, который поддержал их инициативу. Мы со своей стороны тоже включились в эту работу, составили план совместных действий, движемся вперед. Три награды на чемпионате России — отличный результат. Горжусь нашими ребятами, их целеустремленностью, волей к победе, смелости. Важен не только спортивный результат, но и то, что такие спортсмены — пример для остальных людей, пример мотивации заниматься спортом, развиваться, ставить перед собой цель и добиваться ее", — подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.