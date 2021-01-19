Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

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Более 20 лет семеноводческое предприятие "Возрождение 98" снабжает сельхозпроизводителей региона элитными семенами, произведенными в условиях Самарской области с использованием современных сберегающих технологий.