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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 20 лет семеноводческое предприятие "Возрождение 98" снабжает сельхозпроизводителей региона элитными семенами, произведенными в условиях Самарской области с использованием современных сберегающих технологий.

  • яровая пшеница: твердая — Марина, Безенчукская Нива и мягкая Кинельская Нива, Кинельская 2010;
  • озимая пшеница: Скипетр, Поволжская Нива, Поволжская 86, Бригада;
  • лен: Северный;
  • суданская трава: Кинельская 100;
  • горчица: желтая — Люкс, белая — Рапсодия;
  • соя: Самер 1, Самер 4, Волма, Припять;
  • подсолнечник: Скороспелый 87, Алтай кондитерский

Элитные семена зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур производятся на основе достижений аграрной науки.

Технологический процесс обеспечен и оснащен необходимой современной техникой отечественного и зарубежного производства, введены приемы точного земледелия.

Сотрудничество с научными учреждениями обеспечивает хозяйству поставку оригинального семенного материала с правом дальнейшей реализации.

ООО "Возрождение 98" — участник ассоциации производителей семян сельскохозяйственных культур, член Зернового союза России, член Национального союза селекционеров и семеноводов России, имеет лицензию Министерства сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по производству элитных семян сельскохозяйственных растений.

Адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная, д. 2А.

Тел. (846) 999-21-22,

8-939-700-99-51, 8-937-997-27-97, 8-927-744-69-69, 8-927-204-27-17,

e-mail: semena@vozrozhdenie98.ru

www.vozrozhdenie98.ru

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