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Образование Общество

На базе ПГУТИ будет создан корпоративный университет "Почты России"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 февраля, на совещании под председательством главы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна обсуждалось создание к сентябрю 2021 г. корпоративного университета "Почты России" на базе "Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики". Затем самарский опыт будет транслирован по всей стране.

Фото: http://hinshtein.ru

Напомним, в январе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев поддержал создание базовых кафедр "Почты России" и компании "Ростелеком" на базе ПГУТИ.

На совещании определились со взаимными потребностями "Почты России" и самарского вуза, в том числе по материальному обеспечению и целевому набору студентов. Также установили поэтапный график работы.

Как рассказал ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин, кроме самой кафедры, на базе вуза могут быть созданы лаборатории по вопросам логистики, почтовому сервису и компетенциям предприятия.

Студенты базовой кафедры будут участвовать в стипендиальной программе, а также войдут в кадровый резерв предприятия.

Аналогичная система будет запущена по созданию корпоративных университетов "Почты России" также на базе "связных" вузов. "Пилот" запустят в Самаре - в ПГУТИ. Впоследствии данный опыт масштабируется по всей стране.

Создание корпоративных университетов на базе высших учебных заведений позволит сотрудникам предприятия получать дипломы государственного образца. Кроме того, "емкость" проекта очень высока. В таком университете в режиме "онлайн" одновременно смогут обучаться 800 человек из 12 регионов России.

 

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