На базе ПГУТИ будут созданы отраслевые кафедры "Почты России" и "Ростелекома"

В пятницу, 29 января, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ прошло совещание с участием председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна на тему реализации ряда отраслевых проектов в Самарской области.

Глава ведомства Максут Шадаев поддержал самарские инициативы, в том числе создание базовых кафедр "Почты России" и компании "Ростелеком" на базе "Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики" (ПГУТИ).

Также в совещании приняли участие глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин. Главной темой обсуждения стал запуск в Самарском регионе пилотного проекта федеральной программы "Устранение цифрового неравенства 2.0". Это позволит обеспечить сельские поселения с населением от 100 человек устойчивой мобильной связью и интернетом.

Всего в Самарской области под программу подпадает 2225 домохозяйств, не имеющих доступа к мобильной связи или к интернету: все они будут обеспечены связью до 2024 года.

Еще один важный вопрос, рассмотренный на совещании, - развитие ПГУТИ. Министр связи России поддержал инициативу создать базовые кафедры "Почты России" и компании "Ростелеком" на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Предполагается, что они откроются уже в 2021 году.

С предложением реализовать эту идею на базе самарского "связного" вуза выступил Александр Хинштейн. Кроме создания новых кафедр, вуз получит дополнительное финансирование на ремонт фасада корпуса на Московском шоссе в объеме 30 млн руб., а также будет включен во все отраслевые программы.

Предполагается, что ПГУТИ станет центром цифрового развития Приволжского и Уральского федеральных округов.