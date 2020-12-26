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Федеральная власть Власть и политика

В 2021 г. ПГУТИ получит средства из федерального бюджета на развитие

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) получит из федерального центра дополнительные средства на развитие и укрепление материальной базы. В том числе, 30 млн руб. на капитальный ремонт корпуса, расположенного на Московском шоссе.

Фото: http://hinshtein.ru

Решение принято в пятницу, 25 декабря, в ходе рабочей встречи председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ, депутата от Самарской области Александра Хинштейна и главы Минсвязи РФ Максута Шадаева.

С просьбой оказать содействие в привлечении средств на ремонт учебного корпуса ПГУТИ, который находится на Московском шоссе, к Александру Хинштейну обратился ректор вуза Дмитрий Мишин.

"С момента строительства корпуса в 1988 г. его фасад ни разу не ремонтировали. Сегодня внешний вид здания сильно уступает облику стоящих рядом новостроек. Ремонт фасада стоит очень дорого, именно поэтому я обратился к Александру Хинштейну за помощью", — рассказал ректор ПГУТИ.

"Договорились, что в 2021 г. будут выделены дополнительные средства на развитие и укрепление базы ПГУТИ, в частности, будет отремонтирован фасад здания на Московском шоссе", — сообщил Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

Также депутат отметил, что проект ремонта и реконструкции фасада уже готов. В целом, на проведение ремонтных работ потребуется порядка 30 млн руб., которые будут привлечены из федерального бюджета. Фасад учебного корпуса утеплят, заштукатурят и покрасят, кроме того, выполнят ряд других работ.

Александр Хинштейн поблагодарил Максута Шадаева за поддержку в вопросе сохранения отраслевых вузов связи, в том числе, и ПГУТИ.

В этом году ПГУТИ уже освоил 9,6 млн руб. федеральных средств, привлеченных при содействии Александра Хинштейна. Деньги направили на капитальный ремонт основного корпуса здания, которое находится на пересечении ул. Льва Толстого и Фрунзе, а также студенческого общежития на Московском шоссе.

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