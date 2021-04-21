В среду вечером Самару сковали девятибалльные пробки

В среду, 21 апреля, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, множество городских автомагистралей на карте города окрасились в красный свет, обозначающий автомобильные заторы.
В старой части Самары особых проблем с дорожным движением не наблюдалось. При этом большая автомобильная пробка была обозначена на Южном шоссе по направлению "в город". Она начиналась от ТЦ "Амбар", продолжалась по ул. Авроры и доходила до Южного проезда. Осложнения с движением транспорта в обе стороны имелись на ул. Вилоновской, от ул. Чапаевской до ул. Агибалова.
На ул. Ново-Садовой автомобильный затор по направлению "в город" начинался от ул. Осипенко и доходил до ул. Советской Армии.
Московское шоссе по направлению "из города" было сковано затором от ул. Мичурина и почти до ул. Совеской Армии. Соответственно осложнено было движение и на примыкающих к Московскому шоссе улицах Коммунистической, Луначарского, Гагнарина, Революционной, Авроры и Советской Армии.
Затруднение в движении транспорта были указаны местами на ул. Победы, пр. Кирова, Ново-Вокзальной и других. При этом ДТП в городе было обозначено всего два: недалеко от пересечения ул. Авроры и Южного проезда и у пересечения улиц Гагарина и Авроры.
По мнению горожан, такой уровень заторов в Самаре мог быть связан с проливным дождем, образовавшим на дорогах большие лужи и запланированным ограничением движения транспорта на некоторых дорогах города в связи с ремонтом.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор