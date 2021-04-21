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Общество

В среду вечером Самару сковали девятибалльные пробки

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 апреля, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, множество городских автомагистралей на карте города окрасились в красный свет, обозначающий автомобильные заторы.

В старой части Самары особых проблем с дорожным движением не наблюдалось. При этом большая автомобильная пробка была обозначена на Южном шоссе по направлению "в город". Она начиналась от ТЦ "Амбар", продолжалась по ул. Авроры и доходила до Южного проезда. Осложнения с движением транспорта в обе стороны имелись на ул. Вилоновской, от ул. Чапаевской до ул. Агибалова.

На ул. Ново-Садовой автомобильный затор по направлению "в город" начинался от ул. Осипенко и доходил до ул. Советской Армии.

Московское шоссе по направлению "из города" было сковано затором от ул. Мичурина и почти до ул. Совеской Армии. Соответственно осложнено было движение и на примыкающих к Московскому шоссе улицах Коммунистической, Луначарского, Гагнарина, Революционной, Авроры и Советской Армии.

Затруднение в движении транспорта были указаны местами на ул. Победы, пр. Кирова, Ново-Вокзальной и других. При этом ДТП в городе было обозначено всего два: недалеко от пересечения ул. Авроры и Южного проезда и у пересечения улиц Гагарина и Авроры.

По мнению горожан, такой уровень заторов в Самаре мог быть связан с проливным дождем, образовавшим на дорогах большие лужи и запланированным ограничением движения транспорта на некоторых дорогах города в связи с ремонтом.

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