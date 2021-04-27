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Общество

Самарская область названа одним из лидеров по работе с населением через соцсети

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область - один из лидеров по работе с населением через соцсети. Такая информация прозвучала на заседании XII Всероссийского GR-саммита в закрытом формате.

Участие в саммите приняли 49 делегатов из разных регионов страны. Они познакомились с сильнейшими спикерами, теоретиками, практиками, политтехнологами, социологами, чиновниками и философами, получили мастер-класс от ведущих профессионалов.

В открытой части саммита выступил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский с темой, касающейся работы с обращениями граждан.

"За первый квартал 2021 года только через социальные сети зафиксировано около 670 тыс. сообщений от жителей. Суммарно во все ЦУР поступило более 1,2 млн обращений. В топе регионов по количеству обращений - Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Самарская область", - рассказал Алексей Гореславский.

Он также отметил, что "Диалог" постоянно анализирует работу с обратной связью региональных властей на предмет качества ответов, количества обращений и среднего времени реагирования.

"Нашими фаворитами по состоянию на март 2021 года стали Ульяновская область, Красноярский край, Калужская область, Самарская область и ХМАО", - отметил генеральный директор.

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