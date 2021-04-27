Самарская область названа одним из лидеров по работе с населением через соцсети

Самарская область - один из лидеров по работе с населением через соцсети. Такая информация прозвучала на заседании XII Всероссийского GR-саммита в закрытом формате.
Участие в саммите приняли 49 делегатов из разных регионов страны. Они познакомились с сильнейшими спикерами, теоретиками, практиками, политтехнологами, социологами, чиновниками и философами, получили мастер-класс от ведущих профессионалов.
В открытой части саммита выступил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский с темой, касающейся работы с обращениями граждан.
"За первый квартал 2021 года только через социальные сети зафиксировано около 670 тыс. сообщений от жителей. Суммарно во все ЦУР поступило более 1,2 млн обращений. В топе регионов по количеству обращений - Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Самарская область", - рассказал Алексей Гореславский.
Он также отметил, что "Диалог" постоянно анализирует работу с обратной связью региональных властей на предмет качества ответов, количества обращений и среднего времени реагирования.
"Нашими фаворитами по состоянию на март 2021 года стали Ульяновская область, Красноярский край, Калужская область, Самарская область и ХМАО", - отметил генеральный директор.
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Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.