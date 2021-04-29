"Агролидер" реализует минеральные удобрения, средства защиты растений и семена пропашных культур

Удобрения пополняют запасы элементов питания в почве в доступной форме и снабжают ими растения. Повышая урожай растений и массу корней, удобрения усиливают положительное действие растений на почву, способствуют увеличению в ней гумуса, улучшению ее химических, водно-воздушных и биологических свойств.
Более 10 лет ООО "Агролидер" оказывает содействие сельхозпроизводителям в выращивании сельскохозяйственных культур, поставляя на самарский рынок минеральные удобрения, средства защиты растений, семена пропашных культур.
ООО "Агролидер" — официальный дистрибьютор средств защиты растений и семян кукурузы и подсолнечника ведущих мировых и отечественных производителей: Сингента, БАЙЕР, БАСФ, ФМС, Кеминова, Агро-Кеми, ДАУ АгроСаенсес, Петерс энд Бург, SAS и др.;
Сотрудники компании готовы разработать комплексные оптимальные программы защиты растений, а также оказать консультационную поддержку при возникновении проблем в процессе выращивания.
443067, г. Самара, ул. Карбышева, 61в, офис 506, 507, тел./факс: (846) 229-92-12, 229-92-23, e-mail: agrolider.samara@mail.ru
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉