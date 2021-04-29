"Агролидер" реализует минеральные удобрения, средства защиты растений и семена пропашных культур

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Удобрения пополняют запасы элементов питания в почве в доступной форме и снабжают ими растения. Повышая урожай растений и массу корней, удобрения усиливают положительное действие растений на почву, способствуют увеличению в ней гумуса, улучшению ее химических, водно-воздушных и биологических свойств.